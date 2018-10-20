Побывал на выставке в лондонском музее Виктории и Альберта "Здесь начинается будущее". Там представлены изобретения, которые уже готовы или вот-вот будут готовы к внедрению. Все они, большие и маленькие, призваны улучшить человеку жизнь: облегчить ее, сделать удобнее и разумнее, избавить нас от скучных и неинтересных забот, вылечить, спасти, развить наши возможности, и так далее, и так далее.

От ерунды (на самом деле совсем не ерунды) вроде робота, умеющего сортировать и стирать белье, до говорящего автомобиля, который сам тебя везет; комбинезона для пожилых людей, облегчающего мышечные движения; очков для слепых и наушников для глухих; таблеток для продления жизни; криоаппаратуры для заморозки тех, кого пока не может спасти медицина; технологии "копирования" всех данных мозга для вечного сохранения личности...

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Я смотрел на все эти чудеса и думал неоригинальное. Господи, если б все те усилия и средства, которые сегодня тратятся на разную агрессивную чепуху или попросту разворовываются, пустить на самое важное и нужное что только есть на свете – на улучшение жизни, мы уже одолели бы болезни, победили бы бедность, построили бы невероятные города и острова. Сжалась бы территория несчастья и озлобленности, всем было бы интересно смотреть в будущее, а оно стало бы долгим, потому что удлинилась бы жизнь. Главное, всё или почти всё это технически уже возможно.

Ну почему мы такие идиоты? - вот вопрос, с которым выходишь после выставки. Вероятно, для этого ее устроили.