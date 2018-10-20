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Борис Акунин
Борис Акунин
Русский писательВсе статьи автора

Ну почему мы такие идиоты?

32.3т

Побывал на выставке в лондонском музее Виктории и Альберта "Здесь начинается будущее". Там представлены изобретения, которые уже готовы или вот-вот будут готовы к внедрению. Все они, большие и маленькие, призваны улучшить человеку жизнь: облегчить ее, сделать удобнее и разумнее, избавить нас от скучных и неинтересных забот, вылечить, спасти, развить наши возможности, и так далее, и так далее.

От ерунды (на самом деле совсем не ерунды) вроде робота, умеющего сортировать и стирать белье, до говорящего автомобиля, который сам тебя везет; комбинезона для пожилых людей, облегчающего мышечные движения; очков для слепых и наушников для глухих; таблеток для продления жизни; криоаппаратуры для заморозки тех, кого пока не может спасти медицина; технологии "копирования" всех данных мозга для вечного сохранения личности...

Ну почему мы такие идиоты?

Фото автора

Ну почему мы такие идиоты?

Фото автора

Ну почему мы такие идиоты?

Фото автора

Ну почему мы такие идиоты?

Фото автора

Я смотрел на все эти чудеса и думал неоригинальное. Господи, если б все те усилия и средства, которые сегодня тратятся на разную агрессивную чепуху или попросту разворовываются, пустить на самое важное и нужное что только есть на свете – на улучшение жизни, мы уже одолели бы болезни, победили бы бедность, построили бы невероятные города и острова. Сжалась бы территория несчастья и озлобленности, всем было бы интересно смотреть в будущее, а оно стало бы долгим, потому что удлинилась бы жизнь. Главное, всё или почти всё это технически уже возможно.

Ну почему мы такие идиоты? - вот вопрос, с которым выходишь после выставки. Вероятно, для этого ее устроили.

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Автор
Борис АкунинБорис Акунин
Место
Великобритания
Источник
Источник:Facebook Бориса Акунина
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Такида Моня
Такида Моня
Мокшандцы - а чо вы такие недоношенных?
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Мордвинов Толстожопый
Мордвинов Толстожопый
Как же вы, болваны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член
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Мордвинов Толстожопый
Мордвинов Толстожопый
"Русское правительство, как обратное провидение, устроивает к лучшему не будущее, а прошлое".Александр Герцен. Как видим, хоть царизм, хоть коммунизм, хоть рашизм- суть одна. На хрена кацапам это все? Кацапы не способны созидать, они способны захватить, насрать и поломать, а потом обвинить других. Зато любят выпендреж. "Советский зеркальный карп самый зеркальный в мире." Ну и самомнение у этих дикарей тоже неадекватно. Некто трупицын здесь высказывает мнение об образовании Акунина. Ну не может амеба иметь мнение об уровне Человека, пойми это, госдуповское животное трупицин, кем бы ты себя не считвало -ты все равно тупее амебы.
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