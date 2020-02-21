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21 февраля • обновлено в 19:34
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Новые Санжары по-французски: из-за эвакуированных с Китая люди сбежали с популярного курорта

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Франция 21 февраля в связи со вспышкой коронавируса эвакуировала последних граждан своей страны из провинции Ухань (Китай), разместив их в курортном поселке Бранвиль в 180 км от Парижа.

Дома в департаменте Кальвадос, где будут проходить карантин французы, огородили металлическим забором от остальной территории курорта, пишет France Info.

При этом часть местных жителей выказала беспокойство по данному поводу.

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Франция эвакуировала граждан из Китая

Франция эвакуировала граждан из Китая

Коллаж

Самолет А380 с эвакуированными прилетел из КНР в аэропорт имени Шарля де Голля в столице Франции. На борту находились 28 французов и 36 граждан из других стран ЕС.

В Бранвиле на 14 дней карантина должны остаться только французы. К поселку они приехали на автобусах.

Префект Кальвадоса объяснил: поселок выбрали для карантина потому, что он находится недалеко от нескольких аэропортов, рядом – в городе Кан – есть госпиталь, оборудованный по нормам, утвержденным инфекционной службой.

Коттеджный городок в Бранвиле, где будут находиться эвакуированные

Коттеджный городок в Бранвиле, где будут находиться эвакуированные

France Info

Автобус с эвакуированными

Автобус с эвакуированными

France Info

Автобус с эвакуированными

Автобус с эвакуированными

France Info

Автобус с эвакуированными

Автобус с эвакуированными

France Info

На въезде в Бранвиль установили контрольно-пропускные пункты для осмотра автомобилей. Карантин пройдет в коттеджном городке Normandy Garden, на территории которого есть как частные, так и государственные здания.

Во Франции как раз период школьных каникул, и курорт заполнен посетителями. Однако после оповещения о приезде эвакуированных многие семьи решили покинуть поселок.

Проверки автомобилей в Бранвиле

Проверки автомобилей в Бранвиле

France Info

Проверки автомобилей в Бранвиле

Проверки автомобилей в Бранвиле

France Info

Проверки автомобилей в Бранвиле

Проверки автомобилей в Бранвиле

France Info

"Мы получили сообщение от отеля с просьбой подойти на ресепшн. И там нам объяснили ситуацию по поводу коронавируса. У меня дети, я не хочу рисковать", – рассказал турист, покидающий Бранвиль.

Часть местных жителей не видит причин для беспокойства. "У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", – высказался один из местных жителей.

Домики для эвакуированных в курортном поселке

Домики для эвакуированных в курортном поселке

France Info

Другие не скрывают своей озабоченности: "Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих".

Самолет, на котором прибыли французы

Самолет, на котором прибыли французы

France Info

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавирус
Место
Франция
Теги
эвакуация вирус фотографии видео
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Вот оно, пacкyднoe нyтро yкрocкoта. Oбocpаться, и начать выкoвыривать из нocа что нибудь эдакое у других, что можно выдать за "фесьмир такой".
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Скукота у лягушатников !
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