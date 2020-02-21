Новые Санжары по-французски: из-за эвакуированных с Китая люди сбежали с популярного курорта

Франция 21 февраля в связи со вспышкой коронавируса эвакуировала последних граждан своей страны из провинции Ухань (Китай), разместив их в курортном поселке Бранвиль в 180 км от Парижа.

Дома в департаменте Кальвадос, где будут проходить карантин французы, огородили металлическим забором от остальной территории курорта, пишет France Info.

При этом часть местных жителей выказала беспокойство по данному поводу.

Франция эвакуировала граждан из Китая Коллаж

Самолет А380 с эвакуированными прилетел из КНР в аэропорт имени Шарля де Голля в столице Франции. На борту находились 28 французов и 36 граждан из других стран ЕС.

В Бранвиле на 14 дней карантина должны остаться только французы. К поселку они приехали на автобусах.

Le bus de rapatriés Français de Chine vient d’arriver à Branville dans le #Calvados escortés par deux voitures des forces de l’ordre. pic.twitter.com/QhNneZ6DJC — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 21, 2020

Префект Кальвадоса объяснил: поселок выбрали для карантина потому, что он находится недалеко от нескольких аэропортов, рядом – в городе Кан – есть госпиталь, оборудованный по нормам, утвержденным инфекционной службой.

Коттеджный городок в Бранвиле, где будут находиться эвакуированные France Info

Автобус с эвакуированными France Info

Автобус с эвакуированными France Info

Автобус с эвакуированными France Info

На въезде в Бранвиль установили контрольно-пропускные пункты для осмотра автомобилей. Карантин пройдет в коттеджном городке Normandy Garden, на территории которого есть как частные, так и государственные здания.

Во Франции как раз период школьных каникул, и курорт заполнен посетителями. Однако после оповещения о приезде эвакуированных многие семьи решили покинуть поселок.

Проверки автомобилей в Бранвиле France Info

Проверки автомобилей в Бранвиле France Info

Проверки автомобилей в Бранвиле France Info

"Мы получили сообщение от отеля с просьбой подойти на ресепшн. И там нам объяснили ситуацию по поводу коронавируса. У меня дети, я не хочу рисковать", – рассказал турист, покидающий Бранвиль.

Часть местных жителей не видит причин для беспокойства. "У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", – высказался один из местных жителей.

Домики для эвакуированных в курортном поселке France Info

Другие не скрывают своей озабоченности: "Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих".

Самолет, на котором прибыли французы France Info

C’est dans ce village vacances à Branville dans le #Calvados que les Français rapatriés de Chine arriveront demain. La préfecture et l’Agence Régionale de Santé y tiennent une conférence dans quelques minutes pour plus d’informations. pic.twitter.com/4R4t55FcJ4 — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 20, 2020

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