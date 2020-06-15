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Новая вспышка COVID-19 в Китае: власти заявили о высоком риске заражения и десятках случаев

Мир
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коронавирус

Новая вспышка COVID-19 в Китае: власти заявили о высоком риске заражения и десятках случаев

Правительство Пекина заявило о высоком риске дальнейшего распространения COVID-19 из-за вспышки инфекции на оптовом рынке "Синьфади".

Как сообщило РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы правительства Пекина, власти проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах, чтобы выявить источник инфекции.

Новая вспышка COVID-19 в Китае: власти заявили о высоком риске заражения и десятках случаев

Новая вспышка COVID-19 в Китае: власти заявили о высоком риске заражения и десятках случаев

В понедельник, 15 июня, Китай сообщил о 49 новых случаях активной формы COVID-19. Всего в стране на лечении находится 177 пациентов с коронавирусом, двое из них в критическом состоянии. Также в КНР обнаружили еще 18 бессимптомных случаев заболевания.

Напомним, крупнейший оптовый рынок "Синьфади" китайской столицы закрыли в субботу. В районе Фэнтай, где он расположен, ввели режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II.

В правительстве Пекина также сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая усомнились, что первоначальный источник нового типа коронавирусной инфекции происходит именно из их страны.

КитайКоронавирус
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