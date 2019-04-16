Нотр-Дам сгорел: обнародованы первые результаты расследования

Французские следователи начали допрос рабочих, которые проводили ремонт в соборе Парижской Богоматери.
Следствие рассматривает основную версию пожара, как случайное возгорание из-за сварочных работ на строительных лесах, пишет газета Le Figaro. Сообщается о возбуждении уголовного дела по статье о неумышленном причинении ущерба. Расследование поручено вести региональному управлению судебной полиции.
Добавим, что состоянием на утро, 16 апреля, пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован.
"Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось. Возгорание потушено", – сообщил представитель парижской службы пожарных Габриэль Плюс.
Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 апреля в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар.
Появилось видео обрушения шпиля и крыши Собора Парижской Богоматери.
Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери.
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