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Нотр-Дам сгорел: обнародованы первые результаты расследования

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Французские следователи начали допрос рабочих, которые проводили ремонт в соборе Парижской Богоматери.

Следствие рассматривает основную версию пожара, как случайное возгорание из-за сварочных работ на строительных лесах, пишет газета Le Figaro. Сообщается о возбуждении уголовного дела по статье о неумышленном причинении ущерба. Расследование поручено вести региональному управлению судебной полиции.

Добавим, что состоянием на утро, 16 апреля, пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован.

"Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось. Возгорание потушено", – сообщил представитель парижской службы пожарных Габриэль Плюс.

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери

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Место
ФранцияПариж
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