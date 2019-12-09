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9 декабря • обновлено в 17:52
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Вода, кофе и сахар: Париж поразил скромным фуршетом на нормандской встрече. Фотофакт

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На саммите в "нормандском формате", который проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже, журналистам не предоставили никакой еды.

Организаторы решили ограничиться водой, кофе и сахаром. Об этом с места событий сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что представителям медиа оставили в пресс-центре несколько бутылок воды. При этом, помещение было буквально забито людьми. Также поставили кофе и несколько стаканов с сахаром. С посудой тоже решили долго не думать – взяли одноразовую.

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Париж поразил скромным фуршетом на нормандской встрече

Париж поразил скромным фуршетом на нормандской встрече

Париж поразил скромным фуршетом на нормандской встрече

Париж поразил скромным фуршетом на нормандской встрече

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как президент Владимир Зеленский ехал из аэропорта в Елисейский дворец.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Франция Париж
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