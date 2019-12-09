Вода, кофе и сахар: Париж поразил скромным фуршетом на нормандской встрече. Фотофакт

На саммите в "нормандском формате", который проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже, журналистам не предоставили никакой еды.
Организаторы решили ограничиться водой, кофе и сахаром. Об этом с места событий сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что представителям медиа оставили в пресс-центре несколько бутылок воды. При этом, помещение было буквально забито людьми. Также поставили кофе и несколько стаканов с сахаром. С посудой тоже решили долго не думать – взяли одноразовую.
Париж поразил скромным фуршетом на нормандской встрече
Париж поразил скромным фуршетом на нормандской встрече
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как президент Владимир Зеленский ехал из аэропорта в Елисейский дворец.
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