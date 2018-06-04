"Ничего не поможет": российский политик рассказал о страхе Путина

Поддержка Российской Федерацией Ирана может завершиться эмбарго со стороны Запада.

По мнению российского оппозиционного политика Константина Борового, президент России Владимир Путин это понимает и опасается такого развития событий. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Исходя из тактических соображений и в результате реального положения вещей, когда иранские вооружения и базы просто уничтожаются на территории Сирии, решение Ирана вывести войска – вынужденное. Иран, безусловно, конкурирует с другими силами за мировое господство, но это перестало быть возможным. И я думаю, что Иран, который всегда называл Соединенные Штаты "большим сатаной", а Россию – "малым сатаной", убедился, что Россия не готова собой жертвовать ради его гегемонистских устремлений", – отметил Боровой.

По его словам, из-за агрессивной политики и поддержки Иран стал опасен для РФ.

"Поэтому он считается с реальностью, а Россия в данном случае тоже принимает реальность, потому что поддержка Ирана означает конфликт с Израилем, с США и с Западом вообще. В ситуации, когда Соединенные Штаты планируют возобновить эмбарго, сотрудничество с Ираном становится просто опасным для России", – пояснил политик.

Он также добавил, что РФ занимается в Сирии политическими и военными провокациями, уровень которых сдерживается последовательной позицией США и Запада в целом.

"То есть для Путина продолжение поддержки Ирана – это путь уже не к усилению санкций, а к эмбарго. Я думаю, он это понимает и опасается такого развития событий. Потому что в момент, когда начнут действовать соглашения по эмбарго в отношении России, уже никакие пропагандистские кампании, никакие взятки европейским и американским чиновникам не помогут: придется убираться из Сирии и на самом деле из мировой политики", – подчеркнул он.

По мнению Борового, президент РФ считает опасным "заигрывание" с Ираном для выживания кремлевского режима.

"Путин не готов отказаться от сотрудничества с Асадом, но это, я думаю, временное положение, и Путин быстро осознает, что надо прекращать поддержку этого режима. Вероятность, что Иран умерит свои имперские амбиции в Сирии, очень высока. В момент, когда помощь России прекращается, когда системы противоракетной и противовоздушной обороны не будут поставляться Ирану, ему будет делать нечего в Сирии. Похоже, этим решением Иран хочет сохранить лицо и сохранить режим аятолл", – резюмировал Боровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Перед этим президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что если Америка покинет ядерное соглашение, ее ждут серьезные последствия.

14 мая страна потребовала от европейских участников гарантий сохранения ядерной сделки после выхода США. На следующий день Иран пригрозил США выходом из ядерной сделки. 21 мая Штаты выдвинули 12 требований, пригрозив мощным ударом.