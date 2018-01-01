Сегодня я скажу вам пару слов о моей поездке Братислава (Словакия) – Падуя (Италия). Днём выехал, вечером приехал – из Словакии, через Австрию и Словению, в Италию, примерно 700 км. Как между Москвой и Санкт-Петербургом…

Знаете, как российский алкоголик, потерявший связь с миром, меряет деньги и силу их покупательной способности? Количеством бутылок водки. Я, как немного сумасшедший водитель-автолюбитель со стажем с 1984 года, меряю расстояния разными привычными для меня дорогами. Выезжая сегодня из Братиславы, я взял направление на Вену, до которой, судя по навигатору и дорожным знакам, было всего-то 70 км.

Что такое 70 км? Для меня, с детства – это расстояние от Ленинграда (Санкт-Петербурга) до Комарово. Ну, или до Зеленогорска, который на 10 км дальше Комарово. То есть, вообще ни о чём. Для бешеной собаки – не крюк. Час езды. Прогулочным шагом.

И от Братиславы до Вены – столько же. Понимаете, как от Санкт-Петербурга до Комарово…

А теперь смотрим расстояние от Братиславы до Праги. Это примерно 350 км. И вот представляете, когда Прага и Братислава входили в одно государство – Чехословакию, и когда

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Чехословакия была порабощена Империей Зла – СССР, то жители Братиславы не могли проехать расстояние в 70 км и попасть в Вену – нет, не могли, там был Железный Занавес. В Прагу, 350 км – могли. А в Вену, час езды, как от Ленинграда до Комарово – нет, не могли.

Вот о чём я думал, выезжая из Братиславы… в сторону Вены.

Еду. Ограничение максимальной скорости на обыкновенном словацком шоссе – 130 км/ч. Широченная многополосная дорога, без встречного движения, прекрасное ровное покрытие, яркая отражающая разметка, отражатели на отбойниках и разделительных полосах. Приближаюсь к границе с Австрией. Примерно на 160 градусов вокруг, слева и справа от шоссе – "лес" из "ветряков", т.е. ветрогенераторов. И этот "лес" буквально уходит за горизонт: не видно, где они, эти ветрогенераторы, вообще заканчиваются. До границы – километр. Ограничение максимальной скорости – 80 км/ч. На самой границе, на участке примерно метров в двести – ограничение в 30 км/ч, и сразу дальше – опять 130 км/ч. Никого нет. Ни одного полицейского, ни одного пограничника. Никто не останавливает. Никто не останавливается. Я снижаю скорость, согласно знакам, но кажется, что я – один такой идиот, т.к. мимо меня проносятся машины, кажется, даже не снижая скорости. Империя Зла отступила, дав людям Свободу.

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Австрия. Еду, кайфую. Мог бы миновать Словению, но по этому, только австрийскому маршруту, через Клагенфурт, я уже ездил четыре раза в прошлом. Сегодня поехал альтернативным путём, выезжая из Австрии в Словению, и дальше – в Италию. Никаких границ в каком-либо привычном российскому человеку смысле. Не снижая скорости. И дороги везде – примерно одного и того же качества. Максимально – 130 км/ч, а когда через горы, то иногда, и то – не всегда, есть ограничение 100 км/ч.

Европа едина и свободна. Свободна от Империи Зла советских времён. И свободна от её смердящего трупа времён путинских.