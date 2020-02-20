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20 февраля • обновлено в 20:41
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"Понесем портрет Сталина, а не Бандеры": Небензя в ООН обвинил Украину в нацизме

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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя допустил, что на праздновании дня Победы в Москве будут нести портрет советского диктатора, убившего миллионы людей, Иосифа Сталина.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания в четверг, 20 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На заседании Совбеза 18 февраля украинский представитель сказал, что в Москве 9 мая будут носить портрет Сталина. Если речь шла о шествии Бессмертного полка, то там люди несут портреты родственников-участником Второй мировой войны. Я не исключаю, что мы сможем увидеть портреты полководцев, включая Сталина. Он все таки верховный главнокомандующий и победитель во Второй мировой войне. Но я точно знаю, что там не будет портретом Бандеры и Шухевича нацистских приспешников и коллаборационистов, героев современной Украины", – высказался он.

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Небензя в ООН обвинил Украину в нацизме

Небензя в ООН обвинил Украину в нацизме

Скриншот из видео

Небензя также выдал, что в Украине за такие "безобидные" инициативы якобы будут наказывать. По его словам, "политика героизации нацизма давно стала нормой в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, Небензя также заявил в ООН, что Украина "отправила в Крым карательные поезда с головорезами".

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
День Победы Вторая мировая война
Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кто сделал Украину членом ООН? кто присоедини к Украине западные области? злука знаете что это такое? это ваш национальный праздник, кстате...
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