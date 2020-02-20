Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя допустил, что на праздновании дня Победы в Москве будут нести портрет советского диктатора, убившего миллионы людей, Иосифа Сталина.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания в четверг, 20 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На заседании Совбеза 18 февраля украинский представитель сказал, что в Москве 9 мая будут носить портрет Сталина. Если речь шла о шествии Бессмертного полка, то там люди несут портреты родственников-участником Второй мировой войны. Я не исключаю, что мы сможем увидеть портреты полководцев, включая Сталина. Он все таки верховный главнокомандующий и победитель во Второй мировой войне. Но я точно знаю, что там не будет портретом Бандеры и Шухевича – нацистских приспешников и коллаборационистов, героев современной Украины", – высказался он.

Небензя в ООН обвинил Украину в нацизме Скриншот из видео

Небензя также выдал, что в Украине за такие "безобидные" инициативы якобы будут наказывать. По его словам, "политика героизации нацизма давно стала нормой в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, Небензя также заявил в ООН, что Украина "отправила в Крым карательные поезда с головорезами".

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