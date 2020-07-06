Не пускали даже в туалет: украинцы рассказали о пережитом в изоляторе Греции

Задержанные в Афинах (Греция) украинцы провели ночь в полицейском участке, который был похож на СИЗО. В помещении с решетками на окнах люди спали кроватях без матрасов, а в уборной не было мыла и туалетной бумаги.

Об этом ТСН рассказали украинцы, которые застряли в чужой стране по прилету.

Так, Лариса Семиз сообщила, что после проверки в авиакомпании их пустили на борт. К тому же ранее ее друзья без проблем прибыли в Грецию. Но по прилету 17 человек – 15 взрослых и 2 детей в возрасте 8 и 9 лет сперва закрыли в маленькой комнатке аэропорта, а ночью, доставили в полицейский участок.

Изолятор в Афинах facebook.com/ania.valevska

"Первые три часа нам не разрешали ни сходить в туалет, ничего, а потом сводили и разрешили набрать воды из-под крана. Голые кровати, жуткие стены, решетки, ни мыла, ни туалетной бумаги", – поделилась Семиз.

Студентка Анна Валевская отметила, которая официально учится в ЕС, что ее задержали из-за отсутствия студенческой визы.

"В конце июня пришло письмо из бизнес-школы, что у нас возобновляются аудиторные занятия. Я с собой взяла студенческий билет, подтверждение финансовых обязательств на обучение, письмо от университета, что открылись занятия. С пакетом документов я пришла в аэропорт Жуляны – меня пропускали", – сказала девушка.

Изолятор в Афинах facebook.com/ania.valevska

Позже к украинцам прибыл дипломат. Людям в изолятор принесли еду и матрасы.

"Я думаю, что в той ситуации, которую вы отметили, вопрос будет решаться именно консулом с компетентными органами Греции... Я думаю, будет сделано все возможное, чтобы нашим гражданам было предоставлено все возможное, чтобы они вернулись без наличия депортации", – сообщила заместитель руководителя консульского отдела МИД Елена Яловая.

Изолятор в Афинах facebook.com/ania.valevska

Сейчас Консульство пытается спасти украинцев от официальной депортации, потому что это грозит им запретом въезда в страны ЕС на несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Афин застряли 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию двумя рейсами из Киева.