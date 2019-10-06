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7 октября • обновлено в 00:31
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"Не продадим страну никому": в Минске устроили бунт против России

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В воскресенье, 6 октября, в Минске прошла акция против возможной интеграции Беларуси с Россией.

Организатором "митинга за независимость" выступил оппозиционый политик, лидер незарегистрированной в Беларуси партии "Народная Грамада" Николай Статкевич. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Статкевич заявил, что считает своим долгом содействовать отстранению Лукашенко от власти и призвал белоруссов к объединению, чтобы "страну не смогли продать никому".

В Минске устроили бунт против России

В Минске устроили бунт против России

svoboda.org

В Минске устроили бунт против России

В Минске устроили бунт против России

svoboda.org

Минск, площадь Свободы

Минск, площадь Свободы

svoboda.org

Ранее СМИ сообщали о том, что правительства России и Белоруссии в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран.

Она предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021 года, создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину вернулся журналист, осужденный в Беларуси на 8 лет за шпионаж. Об этом сообщил официальный телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

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Место
Беларусь Минск
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
аааа, ска, БУНТ!!! фото с бабулями и БУНТ!!))))))))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бггг) Сколько "бунтующих" было?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Доходит до бялоруссов.
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