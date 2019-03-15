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"Назвать по-русски!" В Госдуме решили переименовать Крым

4.6тЧитать материал на украинском

Депутат нелегитимной Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать украденный у Украины Крым.

Такое заявление прозвучало в оккупационном "Государственном Совете РК", куда Жириновский приехал "по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией".

Так, по его мнению, Россия должна стать унитарным государством, а все республики – областями. В частности, аннексированный полуостров политик предлагает сделать Таврической областью.

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Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"Убрать слово федерация, а оно звучит у нас, убрать слово республики, в том числе, и Крым. Таврическая область. По-русски и область, а то придумали Республика Крым. Это на каком языке Крым? Вы знаете, что такое Крым? Это тюркское слово "изрезанный". Къырым, потому что полуостров весь изрезан. Вот название почему идет, турецкое название. Значит, турецкий флаг убрали, а название страны оставили. Таврида – вот это все", – цитируют его слова подконтрольные оккупантам из России СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава национально-культурной автономии греков аннексированного Крыма Иван Шонус призвал переименовать украденный у Украины полуостров в Тавриду.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Жириновский
Место
Украина
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минин евген
минин евген
кацапьё, как истинные немытые животные, как всегда в своём репертуаре.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
минин евген, немытые животные - кугуты. :-) Чтобы вода для мытья была горячей - её надо нагреть ( как учит Кличко). :-))) А на нагрев грошэй нэма. :-) Вот и ходите немытыми. :-))
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
СТаврида без украинской воды вскоре русским душком завоняет
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ДЯЧОК СТЬОПА, тот же Жирик предлагал РУССКИЙ Днепр ниже Смоленска перекрыть и направить воду только в Россию и Белоруссию. :-) Технически - вполне осуществимо. :-))
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минин евген
минин евген
ДЯЧОК СТЬОПА, уже воняет.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Ну если другое название давать, то освобожденный от животных тварей бандер полуостров людей России))) Бандеры вы ту
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