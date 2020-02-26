Названа смертельная опасность жары для размножения людей

Региональные волны аномальной жары представляют серьезную опасность для здоровья беременных женщин и новорожденных детей.

В частности, высокая температура воздуха может спровоцировать преждевременные роды. Такой угрожающий прогноз составили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) в своем исследовании об изменении климата, передает MedicalXpress.

Так, они проанализировали воздействие жары на ход беременности в течение недели до непосредственно рождения ребенка.

Аномальная жара угрожает здоровью беременных женщин и новорожденных детей

Данные были собраны Департаментом здравоохранения Калифорнии, которые включали информацию о родах в штате в период с 2005 по 2013 год, среди которых примерно два миллиона успешных родов в течение летних месяцев.

Оказалось, что температура воздуха 36 и больше градусов Цельсия, которая удерживается на таком уровне хотя бы четыре дня, увеличивает риск преждевременных родов на 13 процентов.

При этом исследователи отметили, что продолжительность жары более важный фактор, нежели значение столбиков термометров.

Они подчеркнули: преждевременные роды, начавшиеся ранее 37-й недели беременности, которая обычно длится 40 недель, могут вызвать у рожденных детей такие проблемы со здоровьем, как респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, нарушение терморегуляции тела, повышенный риск кровоизлияния в мозг и церебрального паралича, трудности в обучении и проблемы со зрением и слухом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что в результате глобального потепления к концу столетия всему живому на Земле может грозить жуткая жара, целые страны превратятся в выжженную пустыню.

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