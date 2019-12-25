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25 декабря • обновлено в 13:53
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"России очень повезло": Назарбаев публично прогнулся под Путина

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил свои первые впечатления от встречи с главой России Владимиром Путиным и рассыпался ему в комплиментах.

Бывший лидер заявил в интервью "РИА Новости", что 20 лет назад в РФ началась "эпоха Путина", подводить итоги которой якобы еще рано.

"Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы. Тогда, двадцать лет назад, у меня сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов", – высказался Назарбаев.

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Назарбаев публично прогнулся под Путина

Назарбаев публично прогнулся под Путина

"Думаю, что народу Российской Федерации очень повезло с Владимиром Владимировичем, который в начале ХХI века возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания. Под его руководством Россия снова стала великой державой", – выдал он.

Назарбаев заверил, что Путин никогда не нарушал обещаний. "Для него это дело чести. Но следует отметить, что заручиться словом Путина стоит усилий", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин подколол на встрече Назарбаева и своего кума Виктора Медведчука, запретив им много пить.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Путин Нурсултан Назарбаев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А у х.охлов то алкаш то клоун)
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