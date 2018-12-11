''НАТО сохранит подход'': Столтенберг перечислил преступления России за последние годы

Россия не намерена изменить свое поведение, чему свидетельствуют ее агрессивные действия в течение последних лет.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пояснив, что Альянс сохранит двойной подход по отношению к стране, передает Defense News.

"В последние годы мы стали свидетелями все более опасной и неприемлемой модели поведения со стороны России: военное наращивание и агрессивные действия от региона Северной Европы до региона Ближнего Востока, включая новую ракетную систему средней дальности, которая ставит под сомнение ее обязательства по договору о контроле вооружений, использование ею гибридных тактик, в том числе кибератак, дезинформация и вмешательства в демократические процессы других стран, её применение нервно-паралитического вещества в Соединенном Королевстве, впервые на территории НАТО", – отметил Столтенберг.

По его словам, Россия продолжает подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины конфликтом на востоке страны, который уже унес более 10 тысяч жизней.

"К сожалению, нет никаких свидетельств, что Россия намерена изменить свое поведение. Пока этого не произойдет, НАТО сохранит двойной подход: мощное сдерживания и оборона в сочетании с нашим стремлением иметь конструктивный диалог", – добавил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг НАТО

Столтенберг также подчеркнул, что Альянс предпринимает шаги по усилению в киберпространстве, на суше, на море и в воздушном пространстве в ответ на российскую кампанию. Более того, союзники предложили НАТО свои кибервозможности.

"НАТО является исключительно оборонительным союзом. Вместе с мощным сдерживанием и обороной мы остаемся открытыми к диалогу с РФ. В то время, как мы приостановили все практическое взаимодействие после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году, Совет Россия-НАТО продолжает встречи для обсуждения ситуации в Украине, прозрачности и снижения рисков, военной деятельности", – резюмировал Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ране Сейм Литвы призвал мировое сообщество усилить санкции против России из-за ее агрессии против Украины в Черном море.