НАТО поддержит: Столтенберг четко высказался об отравлении Скрипаля

Как заявил на пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг, в НАТО уверены в том, что отравляющее вещество разработали в России, передает Интерфакс-Украина.

"У нас нет причин сомневаться в оценках, сделанных Великобританией. Мы знаем, что это вещество нервно-паралитического действия было произведено в России, и поэтому мы доверяем оценкам, сделанным Британией", - сказал он.

Столтенберг также заявил, что Альянс готов оказать поддержку Великобритании в расследовании нападения на Скрипаля.

"Союзники предложили практическую поддержку, и мы готовы ее оказать по запросу Великобритании, если он будет", - сказал он.

По его словам, пока такой просьбы от Великобритании не поступало.

Как сообщал "Обозреватель", Франция присоединилась к обвинениям в адрес России в деле об отравлении Скрипаля.