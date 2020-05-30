Прокуратура Праги предъявила обвинение гражданину Чехии и гражданину Беларуси, которые воевали на востоке Украины на стороне незаконных вооруженных формирований "ДНР".

О выдвижении обвинений по ст. 311 УК ("террористический акт") задержанным сообщил прокурор Марек Бодлак. Об этом на своей странице в Facebook рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Дело было передано в суд 27 мая 2020 года.

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Уточняется, что обвиняемый беларус постоянно проживает в Чехии. Ceske Noviny пишет, что речь идет о 40-летнем мужчине, который воевал на Донбассе в 2014-2016 годах.

Он находится в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений, дело будет рассматривать суд Праги.

В отношении гражданина Чехии известно, что он присоединился к боевикам зимой 2015-2016 годов. Разбирательство по этому делу состоится в областном суде в Ческе Будейовице.

Как писал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе 30 мая. Потерь среди украинских воинов за сутки допущено не было.

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