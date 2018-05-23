"Надеюсь вернуться домой": Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала, что надеется на возвращение на родину.

Она дала первое интервью после отравления нервно-паралитическим газом в Солсбери агентству "Рейтер", поблагодарив российское посольство за предложенную помощь (Также опубликовано полное видеообращение. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу).

"Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления”, – заявила она.

Юлия добавила, что шокирована использованием нервно-паралитического вещества против нее и ее отца. Она отметила, что жизнь была перевернута с ног на голову.

Юлия Скрипаль Рейтер

"Лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну. Никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих", – подчеркнула Юлия.

Юлия Скрипаль Рейтер

Она добавила, что благодарна посольству РФ за предложенную помощь, однако не хочет ею воспользоваться.

"Я решила прервать свою реабилитацию и сделать это короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но на данный момент я не готова и не хочу ей воспользоваться", - сказала она.

Кроме того, в сети обнародовали ее письменное обращение, которая Юлия подготовила на русском и английском языках.

Позже, в российском посольстве заявили, что не верят в искренность дочери Скрипаля. Более того, в ведомстве предположили, что текст написал носитель английского языка.

Юлия Скрипаль Рейтер

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта. Яд могли нанести на дверную ручку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта стало известно о том, что Юлия Скрипаль вышла из комы после отравления и заговорила. В официальном заявлении она рассказала, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила тех, кто поддерживал ее и отца.

22 апреля появились имя и фоторобот подозреваемого в покушении на Скрипалей. Это случилось после того, как британская полиция и спецслужбы определили ключевых подозреваемых в покушении на жизнь экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

4 мая в Управлении Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о состоянии здоровья экс-шпиона ГРУ и его дочери. 18 мая Скрипаля выписали из больницы.