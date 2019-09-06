"Сельский и непригодный!" Пропагандист Путина публично оскорбил украинский язык на росТВ

Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов взорвался едкими оскорблениями в адрес украинского языка. Он назвал его вымышленным и заявил, что на нем якобы разговаривают только в селах.

Кроме того, украинофоб заявил, что ему неизвестна ни одна научная работа на украинском языке. Агрессивный демарш Мартынов устроил в студии программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот эти языки искусственные, сельские языки! Они не предназначены ни для науки, ни для инженерных каких-то вещей, ни для технологий, понимаете?" – язвительно высказался рупор кремлевской пропаганды.

Алексей Мартынов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мартынов поскандалил с частым украинским гостем российских эфиров Гордеем Беловым. Поводом стало оскорбление, сказанное кремлевским пропагандистом, – он назвал Украину государством-вирусом.

Позже пропагандист устроил истерику из-за украинских исторических личностей. Обсуждая новый проект Украинского института национальной памяти "Фактор свободы", в котором смоделировали страницы выдающихся борцов за волю Украины в соцсетях, он едва ли не с кулаками набросился на журналистку Янину Соколовскую.

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