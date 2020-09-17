На дне Балтики нашли старинный 400-летний корабль. Фото

На дне Балтийского моря команда дайверов обнаружила редкое затонувшее судно голландского купца, датируемое XVII веком.

Как пишет ресурс аквалангистов Badewanne, охотники за морскими артефактами надеялись найти затонувшие корабли времен Первой или Второй мировой войны в устье Финского залива. Однако там их ждал самый большой сюрприз за все время погружений – практически неповрежденный и полностью укомплектованный корабль компании Dutch Fluit, которая была "королевой" балтийской торговли почти 400 лет назад.

"К нашему большому удивлению, когда мы спустились на затонувший корабль на глубине 85 метров, ожидая увидеть затонувший тральщик или шхуну, мы поняли, что смотрим на почти полностью сохранившийся голландский корабль Fluit! Он стоит ровным килем на морском дне, а большая часть снастей разбросана вокруг него", – рассказали аквалангисты.

По их словам, для своего возраста судно имеет почти идеальный вид: незначительный ущерб палубе был нанесен во время траленья моря в ХХ веке. Однако сам корпус корабля цел, трюмы наполнены, а все боковые обшивки надежно закреплены. Более того, сохранился даже якорь.

Эксперты отметили, что только в некоторых местах по всему миру, в том числе и в Балтийском море, деревянные обломки кораблей могут сохраняться веками, не подвергаясь разрушению в результате химических, биохимических и биологических процессов разложения. Этому способствует низкая соленость, абсолютная темнота и очень низкие температуры круглый год.

Как сообщал OBOZREVATEL: