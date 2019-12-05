На базе Перл-Харбор в США произошел опасный инцидент: все засекречено

В США временно закрывали объединенную базу ВМС Перл-Харбор - Хикем из-за стрельбы.

Инцидент произошел на военно-морской верфи в Перл-Харборе, штат Гавайи, передает "Интерфакс-Украина". Информация о стрельбе поступила около 14:30 среды по местному времени.

Как выяснилось, стрельбу по гражданским работникам верфи устроил один из матросов, три человека получили ранения. После этого стрелок покончил с собой.

Новости В Конгрессе США решительно выступили в защиту Украины от Путина

Перл-Харбор Иллюстрация

Местные телеканалы сообщают, что в госпиталь в Гонолулу поступил один из пострадавших в результате стрельбы.

На базе размещены ВМС и ВВС США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress провел учебную "бомбардировку" базы Балтийского флота возле российского Калининграда.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!