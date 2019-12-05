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5 декабря • обновлено в 07:06
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На базе Перл-Харбор в США произошел опасный инцидент: все засекречено

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В США временно закрывали объединенную базу ВМС Перл-Харбор - Хикем из-за стрельбы.

Инцидент произошел на военно-морской верфи в Перл-Харборе, штат Гавайи, передает "Интерфакс-Украина". Информация о стрельбе поступила около 14:30 среды по местному времени.

Как выяснилось, стрельбу по гражданским работникам верфи устроил один из матросов, три человека получили ранения. После этого стрелок покончил с собой.

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Перл-Харбор

Перл-Харбор

Иллюстрация

Местные телеканалы сообщают, что в госпиталь в Гонолулу поступил один из пострадавших в результате стрельбы.

На базе размещены ВМС и ВВС США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress провел учебную "бомбардировку" базы Балтийского флота возле российского Калининграда.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
США
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