На базе Перл-Харбор в США произошел опасный инцидент: все засекречено

В США временно закрывали объединенную базу ВМС Перл-Харбор - Хикем из-за стрельбы.
Инцидент произошел на военно-морской верфи в Перл-Харборе, штат Гавайи, передает "Интерфакс-Украина". Информация о стрельбе поступила около 14:30 среды по местному времени.
Как выяснилось, стрельбу по гражданским работникам верфи устроил один из матросов, три человека получили ранения. После этого стрелок покончил с собой.
Перл-Харбор
Иллюстрация
Местные телеканалы сообщают, что в госпиталь в Гонолулу поступил один из пострадавших в результате стрельбы.
На базе размещены ВМС и ВВС США.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress провел учебную "бомбардировку" базы Балтийского флота возле российского Калининграда.
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