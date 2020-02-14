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15 февраля • обновлено в 00:18
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"Мы идем. Точка!" Загороднюк очертил главные цели на пути к НАТО

1.8т
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк очертил главные цели Украины на пути к членству в НАТО.

По его словам, есть план на ближайшее время и долгосрочная перспектива, передает DW (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Загороднюк очертил главные цели на пути к НАТО

Загороднюк очертил главные цели на пути к НАТО

ТСН

"Мы идем в НАТО. Точка. Но есть вопрос тактического плана. Каким образом мы строим план? Сейчас делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями. План действий касательство членства также стоит на повестке дня".

По словам Загороднюка, украинские дипломаты активно проводят переговоры с другими странами-членами Альянса. "Некоторые нас уже поддержали, с остальными мы работаем", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Загороднюк в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе провел ряд важных встреч с партнерами Украины из Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Турции.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
НАТО
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Киев мастер устраивать фокусы, но и запад стал мудрее.
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Он Алекс
Он Алекс
Отлично
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