"Мы идем. Точка!" Загороднюк очертил главные цели на пути к НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк очертил главные цели Украины на пути к членству в НАТО.

По его словам, есть план на ближайшее время и долгосрочная перспектива, передает DW (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Загороднюк очертил главные цели на пути к НАТО ТСН

"Мы идем в НАТО. Точка. Но есть вопрос тактического плана. Каким образом мы строим план? Сейчас делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями. План действий касательство членства также стоит на повестке дня".

По словам Загороднюка, украинские дипломаты активно проводят переговоры с другими странами-членами Альянса. "Некоторые нас уже поддержали, с остальными мы работаем", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Загороднюк в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе провел ряд важных встреч с партнерами Украины из Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Турции.

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