"Мы идем. Точка!" Загороднюк очертил главные цели на пути к НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк очертил главные цели Украины на пути к членству в НАТО.
По его словам, есть план на ближайшее время и долгосрочная перспектива, передает DW (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Загороднюк очертил главные цели на пути к НАТО
ТСН
"Мы идем в НАТО. Точка. Но есть вопрос тактического плана. Каким образом мы строим план? Сейчас делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями. План действий касательство членства также стоит на повестке дня".
По словам Загороднюка, украинские дипломаты активно проводят переговоры с другими странами-членами Альянса. "Некоторые нас уже поддержали, с остальными мы работаем", – сказал министр.
Міністр оборони України: "Ми йдемо в НАТО. Крапка."— DW українською (@dw_ukrainian) February 14, 2020
Повне інтерв'ю: https://t.co/euxOgLqhs4 @DefenceU pic.twitter.com/KvAS9m7M1e
Как сообщал OBOZREVATEL, Загороднюк в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе провел ряд важных встреч с партнерами Украины из Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Турции.
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