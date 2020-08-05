Мощный взрыв в порту Бейрута: среди пострадавших могут быть украинцы
В порту Бейрута (Ливан) во время мощного взрыва 4 августа стояли два украинских судна из Мариуполя
О погибших или пострадавших в результате ЧП гражданах Украины пока не сообщалось
Однако МИД выясняет такие данные и просит предоставлять любую известную информацию о пребывании в районе ЧП украинцев
МИД выясняет, пострадали ли украинцы при взрыве в порту Бейрута.
В порту Бейрута (Ливан), где 4 августа случился мощный взрыв, стояло два украинских судна из Мариуполя. Правда, данных о возможных погибших или пострадавших в результате трагедии украинцах пока нет.
Об этом в Twitter написал соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани. Тогда как в украинском Министерстве иностранных дел призвали сообщать любую информацию о гражданах Украины, которые могли находиться в районе ЧП.
Как показывает сервис MarineTraffic, от взрыва, который повлек разрушения и повреждения зданий и унес жизни не менее 78 человек, могли пострадать пять судов. Среди них два, которые прибыли из Украины.
В частности, по словам Мадани, в момент трагедии в порту находились украинские корабли MERO STAR и RAOUF H.
В порту Бейрута, где произошел взрыв, стояло два украинских судна из Мариуполя (MarineTraffic)
В то же время в МИД информируют, что украинское посольство в Ливане продолжает принимать меры по проверке возможного наличия граждан Украины среди пострадавших. Там подчеркнули, что телефоны горячих линий работают в штатном режиме, и в настоящее время обращений на них не поступало.
"МИД призывает граждан Украины, которые попали в эту чрезвычайную ситуацию и всех, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, обращаться на круглосуточные "горячие линии" посольства в Ливане: +961 5921 668 или МИД +380 44 238 16 57" – говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
Скриншот сообщения (Facebook Министерства иностранных дел Украины / MFA of Ukraine)
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