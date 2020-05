Опубликованное видео падения самолета Airbus A-320 в Карачи (Пакистан) назвали фейком.

Запись с трагедией опубликовали в YouTube. Но пользователи Twitter указали, что видео катастрофы поддельное.

Также в соцсети было показано видео, якобы с места крушения пассажирского самолета в Карачию

Отметим, что по предварительным данным, на его борту авиалайнера находилось 90 человек. Количество жертв на земле неизвестно.

A passenger plane of Pakistan international airlines has crashed near Karachi airport.

It was on route from Karachi to Lahore.#PIACrash



#PIAcrash pic.twitter.com/5z7yWmdloo