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"Могут свернуть голову!" В Беларуси признались о борьбе Лукашенко с Путиным

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Президент Беларуси Александр Лукшенко приложит все усилия для того, чтобы не пустить в страну российскую армию, и таким образом не допустить размещения войск РФ возле границы с Украиной.

Такое мнение в интервью "Фактам" высказал кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, бывший политэмигрант Алесь Михалевич. По его словам, подобный шаг грозит Беларуси полной потерей суверенитета, и сам Лукашенко это осознает.

Михалевич отметил, что сейчас РФ пытается добиться, чтобы на границах стран находились их совместные пограничники, но лидер Беларуси открещивается от такой идеи, и, по его мнению, вряд ли когда-то согласится на нее.

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"Момент, когда в Беларуси появятся реальные военные части — это фактически момент, когда ему могут свернуть голову. И Россия, безусловно, этим воспользуется. Поскольку все мы понимаем, что Лукашенко для России — партнер крайне нестабильный. То есть с ним невозможно договориться. Точнее, договориться можно насчет чего угодно, но все эти договоренности никогда не выполняются", — уверен политик.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Газета.Ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михалевич заявил, что Союзного государства России и Беларуси не будет, потому что Путин все равно будет управлять в ручном режиме.

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Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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