Модель упала в ходе исполнения любимой песни и через 2 дня "продуктивно" умерла

Гражданка Сингапура 28-летняя Карен умерла из-за внезапного кровоизлияния в мозг, случившегося во время отдыха в караоке-клубе.

Об этом пишет Daily Mail.

Карен была единственным ребёнком в семье и вела разгульный образ жизни.

Во время исполнения любимой песни в караоке-клубе она внезапно почувствовала, что потеряла контроль над правой частью своего тела. Девушку госпитализировали, но через два дня она умерла.

Новости Бывший муж Распутиной внезапно умер на шоу

Родителям казалось, что Карен была абсолютно здоровой. Отец решил пожертвовать органы дочери для спасения других людей. В итоге две почки Карен и печень помогли вернуть к жизни троих незнакомцев.

"В таком случае смерть Карен кажется не такой напрасной. Я плакал два дня, но должен оставаться сильным для своей семьи" - рассказал отец Карен.

Как писал "Обозреватель", В киевском метро внезапно умер мужчина.