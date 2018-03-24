Много детей: авиация Путина и Асада напалмом сожгла десятки сирийцев

В результате атаки авиации правительства Башара Асада при поддержке российской авиации в Арбине погибли 37 мирных жителей.

Самолеты сбросили термитные бомбы на подземное укрытия в районе Восточной Гуты, сообщает организация "Белые каски".

"Ужасная резня в Арбине. По меньшей мере 37 гражданских сгорели от напалма... Большинство погибших - женщины и дети", - сказано в заявлении.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта российская авиация нанесла удары по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб в Сирии. В результате погибли около десятка мирных жителей, как минимум 15 человек получили ранения.

Ранее, 17 марта, самолеты, принадлежащие России и армии сирийского диктатора Башара Асада, сбросили фосфорные бомбы на пригород Дамаска, Восточную Гуту.