"Миссия выполнена!" Трамп оценил удар по Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские войска и их союзники нанесли идеальный удар по военным объектам режима Башара Асада в Сирии.

"Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и прекрасную военную силу", – написал Трамп в Twitter.

По его словам, лучшего результата и быть не могло.

"Миссия выполнена!" – резюмировал президент США.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.

Удар США был направлен главным образом на три цели в западной Сирии. В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также недалеко от Хомса.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали атаку на ряд объектов режима Асада.