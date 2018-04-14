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"Миссия выполнена!" Трамп оценил удар по Сирии

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские войска и их союзники нанесли идеальный удар по военным объектам режима Башара Асада в Сирии.

"Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и прекрасную военную силу", – написал Трамп в Twitter.

По его словам, лучшего результата и быть не могло.

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"Миссия выполнена!" – резюмировал президент США.

Удар США был направлен главным образом на три цели в западной Сирии. В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также недалеко от Хомса.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали атаку на ряд объектов режима Асада.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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