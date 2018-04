"Миссия выполнена!" Трамп оценил удар по Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские войска и их союзники нанесли идеальный удар по военным объектам режима Башара Асада в Сирии.

"Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и прекрасную военную силу", – написал Трамп в Twitter.

По его словам, лучшего результата и быть не могло.

"Миссия выполнена!" – резюмировал президент США.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!