"Мирная жизнь!" Путин нагрянул к наемникам РФ в Сирию и поговорил с Асадом

Глава РФ Владимир Путин посетил Сирию, где встретился с диктатором Башаром Асадом.

Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. Президент России заявил, что в разрушенной войной стране "невооруженным взглядом можно заметить признаки восстановления мирной жизни".

"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", – рассказал Песков.

Также Путин побывал в командном пункте группировки войск вооруженных сил России в Сирии, отметив "большой пройденный путь" в восстановлении территориальной целостности страны.

Асад же поблагодарил Россию и наемников Путина "за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в арабской республике".

Путин и Асад twitter.com/dimsmirnov175

Путин и Асад twitter.com/dimsmirnov175

Путин и Асад twitter.com/dimsmirnov175

Как писал OBOZREVATEL:

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