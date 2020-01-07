"Мирная жизнь!" Путин нагрянул к наемникам РФ в Сирию и поговорил с Асадом

Глава РФ Владимир Путин посетил Сирию, где встретился с диктатором Башаром Асадом.
Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. Президент России заявил, что в разрушенной войной стране "невооруженным взглядом можно заметить признаки восстановления мирной жизни".
"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", – рассказал Песков.
Также Путин побывал в командном пункте группировки войск вооруженных сил России в Сирии, отметив "большой пройденный путь" в восстановлении территориальной целостности страны.
Асад же поблагодарил Россию и наемников Путина "за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в арабской республике".
Путин и Асад
twitter.com/dimsmirnov175
Путин и Асад
twitter.com/dimsmirnov175
Путин и Асад
twitter.com/dimsmirnov175
Как писал OBOZREVATEL:
Стуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак). Сирия же является соседкой Ирака.
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Спустя несколько дней Иран принял жесткое решение по ядерному оружию – отказаться от ограничений в ядерных разработках. Такой поворот вызвал жесткую реакцию со стороны США.
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