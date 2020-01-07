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7 января • обновлено в 18:09
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"Мирная жизнь!" Путин нагрянул к наемникам РФ в Сирию и поговорил с Асадом

3.3т
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Глава РФ Владимир Путин посетил Сирию, где встретился с диктатором Башаром Асадом.

Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. Президент России заявил, что в разрушенной войной стране "невооруженным взглядом можно заметить признаки восстановления мирной жизни".

"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", – рассказал Песков.

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Также Путин побывал в командном пункте группировки войск вооруженных сил России в Сирии, отметив "большой пройденный путь" в восстановлении территориальной целостности страны.

Асад же поблагодарил Россию и наемников Путина "за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в арабской республике".

Путин и Асад

Путин и Асад

twitter.com/dimsmirnov175

Путин и Асад

Путин и Асад

twitter.com/dimsmirnov175

Путин и Асад

Путин и Асад

twitter.com/dimsmirnov175

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Башар Асад Владимир Путин
Место
Сирия
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Карпов Стас
Карпов Стас
В Сирии есть российские войска и положительный результат их действий на лицо - под контролем правительства более 90% территории. Украинский режим Асада называет диктатором, а Обоз ему вторит
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4
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россия москва
россия москва
Петрова Ольга, шваль нэзалэжна по теме способна что-то сказать?
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0
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Карпов Стас, одержимое украиной, идиот, что ты червяк нашкрябало
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1
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Наемники Зеленского в истерике
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2
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
А шо клоун в Донецк не приедет?
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4
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, приедет сивохо в презервативе с партретом путэна и куем сыграет обдроченцам гимн рассеи
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