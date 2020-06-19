Минск охватили масштабные акции протеста из-за выборов. Фото и видео

В Минске в четверг, 18 июня, прошли масштабные акции в поддержку активистов и политиков, которых задержали в ходе президентской избирательной кампании.

Как передают белорусские СМИ, около 18:00 на проспекте Независимости, главной улице столицы, начала формироваться "цепь солидарности", которая к 22:00 растянулась примерно на 5 км (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Протесты в Минске

На пикете продолжался сбор подписей за альтернативных кандидатов президенту Александру Лукашенко. Также общество требовало отпустить оппозиционера и оппонента Лукашенко Виктора Бабарико, которого задержали и доставили на допрос.

Протесты в Минске

Протесты в Минске

Граждан также поддерживали водители автомобилей и общественного транспорта, которые подавали сигналы. Завершились акции около часа ночи 19 июня, продлившись около 7 часов.

При этом правоохранители частично перекрыли проспект, а ближе к ночи на улице были замечены автозаки. Очевидцы считают, что таким образом власть пыталась запугать их. О задержаниях участников протестов пока не сообщалось.

Протесты в Минске

Протесты в Минске

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране переворотов или протестов. Он пообещал, что в нужное время всех "приведут в чувство".