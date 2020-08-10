Минчанка рассказала правду о протестах: огромное число автозаков, люди кричали, была слышна стрельба

Минчанка рассказала правду о протестах в центре города.

Жительница Минска, где 9 августа после выборов президента вспыхнули протесты, Алена Маршалович рассказала, что происходило в столице прошлой ночью.

Ее обращение опубликовал Telegram-канал "Life Shot". По словам минчанки, жители центра столицы Беларуси были шокированы количеством автозаков и сотрудников ОМОНа, которые "гремя амунициами, разогнали основную часть мирных протестующих от стеллы в трех разных направлениях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Кругом взрываются световые и шумовые гранаты, взрываются дымовые шашки, люди кричат, что осколками многих ранило, слышна стрельба. Мы просто в шоке", – рассказала минчанка.

Отметим, ранее в Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске. Они использовали спецтехнику, свето-шумовые гранаты, водометы.

Отметим, протесты в Беларуси вспыхнули из-за прошедших в республике президентских выборов. ЦИК страны заявила о победе действующего президента Александра Лукашенко во всех районах Беларуси, которые отчитались о подсчете голосов. Вместе с тем, его главная конкурентка Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.

Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.