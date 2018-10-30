Анатомия пропаганды

Путинская пропаганда и созданная ей гражданская квазирелигия держатся на ограниченном наборе позитивных и негативных мифов. Каждому отрицательному, пугающему мифу противостоит положительный. Вывод (на основе синтеза негативного и позитивного мифов) льстит самолюбию обывателей и одновременно поддерживает их лояльность режиму.

Приведу некоторые группы мифов: 1. - негативный миф, 2. - позитивный миф, 3. - синтез (вывод).

1. Лихие 90-е

2. Путинская стабильность

3. Не будет Путина — будет опять бардак, как в 90-е

1. Извращенная педофильская Гейропа

2. Традиционная, правильная Россия

3. Европа — отвратительна, а мы красавцы. Путин защищает наши задницы и наших детей от европейского гей-разврата, который грозит перекинуться на Россию

1. Запад, приходящий в упадок

2. Россия, поднявшаяся с колен

3. Под Путиным мы опять круче всех и всех сделаем

1. Слабые западные лидеры

2. Сильный Путин

3. Нам повезло, у нас самый крутой лидер, с ним мы не пропадем

1. Агрессивные, русофобские блок НАТО и США

2. Миролюбивая Россия

3. США нам угрожает, но Путин за мир. Он отражает американские козни и защищает наши интересы

1. Бандеро-фашистская Украина

2. Россия — победитель фашизма

3. Путин прав, что борется с фашизмом в Украине, защищает русских от бандеровцев.

1. США пытается подчинить своей воле Россию, захватить ее богатства и недра

2. Путин защищает Россию от возможной американской агрессии, создает для этого сверхоружие и сильную армию

3. Если Путина не будет, возможна война, нас захватят и поработят.

Для того, чтобы развеять эти мифы необходимо объяснять людям достаточно простые вещи:

России никто не угрожает. Американцы и европейцы не собираются посягать на природные ресурсы и задницы ее жителей. В Украине у власти нет фашистов и местным русским ничего не угрожает. Путин преступно напал на нее. Он не поднял Россию с колен, а поставил ее раком. При нем чиновники и олигархи еще больше воруют, чем раньше. От него, а не от НАТО, исходит угроза войны. И т.д.

Как вы считаете можно объяснить взрослым людям то, что дважды два четыре?.