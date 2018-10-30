Анатомия пропаганды
Путинская пропаганда и созданная ей гражданская квазирелигия держатся на ограниченном наборе позитивных и негативных мифов. Каждому отрицательному, пугающему мифу противостоит положительный. Вывод (на основе синтеза негативного и позитивного мифов) льстит самолюбию обывателей и одновременно поддерживает их лояльность режиму.
Приведу некоторые группы мифов: 1. - негативный миф, 2. - позитивный миф, 3. - синтез (вывод).
1. Лихие 90-е
2. Путинская стабильность
3. Не будет Путина — будет опять бардак, как в 90-е
1. Извращенная педофильская Гейропа
2. Традиционная, правильная Россия
3. Европа — отвратительна, а мы красавцы. Путин защищает наши задницы и наших детей от европейского гей-разврата, который грозит перекинуться на Россию
1. Запад, приходящий в упадок
2. Россия, поднявшаяся с колен
3. Под Путиным мы опять круче всех и всех сделаем
1. Слабые западные лидеры
2. Сильный Путин
3. Нам повезло, у нас самый крутой лидер, с ним мы не пропадем
1. Агрессивные, русофобские блок НАТО и США
2. Миролюбивая Россия
3. США нам угрожает, но Путин за мир. Он отражает американские козни и защищает наши интересы
1. Бандеро-фашистская Украина
2. Россия — победитель фашизма
3. Путин прав, что борется с фашизмом в Украине, защищает русских от бандеровцев.
1. США пытается подчинить своей воле Россию, захватить ее богатства и недра
2. Путин защищает Россию от возможной американской агрессии, создает для этого сверхоружие и сильную армию
3. Если Путина не будет, возможна война, нас захватят и поработят.
Для того, чтобы развеять эти мифы необходимо объяснять людям достаточно простые вещи:
России никто не угрожает. Американцы и европейцы не собираются посягать на природные ресурсы и задницы ее жителей. В Украине у власти нет фашистов и местным русским ничего не угрожает. Путин преступно напал на нее. Он не поднял Россию с колен, а поставил ее раком. При нем чиновники и олигархи еще больше воруют, чем раньше. От него, а не от НАТО, исходит угроза войны. И т.д.
Как вы считаете можно объяснить взрослым людям то, что дважды два четыре?.
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