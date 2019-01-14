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Максим Мирович
Максим Мирович
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Мифы о Беларуси, в которые вы продолжаете верить

1.7т

Так, друзья — сегодня будет большой пост с мифами про Беларусь, в которые многие (и, возможно, вы сами) продолжают верить. Читатели время от времени пишут, что я мало пишу о родной стране — и вот я решил сделать этот пост. Скажу сразу, что всё написанное в этом посте — моя личная точка зрения, и вы можете с ней не соглашаться и написать в комментариях свои версии.

И тем не менее — я живу в Беларуси всю свою жизнь, объехал буквально всю страну, ежедневно общаюсь с десятками людей и читаю десятки статей о нашей жизни — и думаю что я неплохо разбираюсь в белорусских реалиях, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — самые распространённые мифы о Беларуси.

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1. Белорусы едят много картошки!

Якобы отсюда и пошло наше название — "бульбаши". Это не так — и что касается количества картошки, и что касается названия. Да, действительно — картошка в Беларуси достаточно популярный продукт, но её потребление на душу населения совсем не намного превосходит такое же потребление в России или Украине, так что россказни о том, что все белорусы якобы едят много картошки — это миф. Лично я ем картошку раза 3-4 в месяц, не чаще.

Что касается названия "бульбаши" — то оно появилось в конце XVIII века, когда белорусские земли были присоединены к Российской Империи в ходе трех разделов Речи Посполитой Двух Народов (которую российские историки по какому-то недоразумению упорно именуют "Польшей"). Речь Посполитая была европейским государством, и картофель здесь уже давно употребляли в пищу — он попал сюда по торговым путям из Америки. В России же той эпохи картофель считался "чёртовым яблоком" и церковники почему-то его запрещали, рассказывая всякие небылицы. Белорусы-"бульбаши", которые могут есть этот страшный продукт и не превращаться в соляной столп, казались чем-то диковинным — отсюда и пошло это слово.

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2. Беларусь — аграрная страна!

Где только одни поля, по которым ездят тракторы. На самом деле это миф — в сельской местности в Беларуси живёт только 25% населения, а остальные 75% живут в городах. В принципе, Беларусь здесь находится в течение общемировых тенденций — количество сельского населения падает, количество городского населения растёт — это вполне объяснимо, так как в городах люди получают намного более высокий уровень жизни. В последнее время популярна также тенденция развития городов-спутников вокруг столицы.

Что касается полей — то они больше всего бросаются в глаза приезжим россиянам. Беларусь — достаточно компактная страна (хоть и немаленькая по европейским меркам), и мы не можем позволить себе наличие огромных брошенных территорий (какие есть в России) — все земли рационально используются в сельском хозяйстве.

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3. Белорусы — это то же самое, что русские!

Этот миф был придуман для белорусов и украинцев в XIX веке российскими имперцами, чтобы оправдать продвижение Империи на Запад — якобы был такой "триединый народ", который потом кто-то там разделил (бендеровцы, наверное), а вот теперь пришла пора его "собрать" — в общем, легенды уровня "Властелина колец".

Белорусская академия наук говорит, что белорусы как народ сформировались в XVI веке, имели своё государство — Великое Княжество Литовское (литвинское) со столицей в Вильне (Вильнюсе), где государственным языком на протяжении столетий был старобелорусский (на нём велась вся документация), а старинные белорусские фамилии с окончанием на "-вич" (в том числе и моя собственная) перечислены в "Перапiсу войска ВКЛ" 1528 года — это была страна наших прадедов. В этом смысле бывает особенно смешно, когда какой-нибудь читатель книг про "попаданцев" с фамилией вроде "Лампочкин" (который даже своего отца не знает), начинает мне рассказывать о том, что "у белорусов не было своего государства")

Кстати, что самое смешное — миф вроде "триединого народа" был придуман в XIX веке и для поляков — когда Царство Польское присоединили к Империи, им тут же начали рассказывать, что вы на самом деле "наш исконный привисленский край" и "точно такие же русские, но испорченные католичеством")

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4. На белорусском языке никто не разговаривает!

Этот миф любят распространять туристы из России и Украины, которые дальше Минска нигде не бывали — впрочем, и в Минске можно достаточно часто услышать белорусскую речь, а все городские указатели и все объявления в транспорте также делаются по-белорусски.

На самом деле на белорусском языке в Беларуси постоянно (каждый день) разговаривает четверть населения (почти 25%), процентов 60-70 на него легко переходят при необходимости, остальные процентов 20-30 просто знают в той или иной степени. При этом большая половина белорусов во время переписи населения называет родным языком именно белорусский. Лично я тоже считаю своим родным языком именно белорусский и свободно общаюсь на этом языке

То, что белорусского языка сейчас мало на телевидении и вообще в общественной жизни — лишь политическая воля нынешних властей — примерно такая же и с теми же внутренними причинами, какие были в Украине до 2014 года.

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5. В Беларуси всё дешево!

Неправда. Эта легенда прибыла к нам из далёкого 2012 года — когда российские туристы меняли 30 рублей на 1 доллар, а 1 доллар на 3000 белорусских тогдашних рублей и удивлялись — сколько здесь всего можно купить. Сейчас, когда российский рубль обвалился более чем в два раза — таких восторженных рассказов уже не наблюдается.

В целом в Беларуси всё весьма дорого — одежда, еда, бензин, услуги. Многие ещё любят сравнивать ситуацию с США — мол, там еда стоит столько же, если не дороже — забывая о том, что средняя зарплата в США раз в 6-7 выше, чем в Беларуси, и для американских уровней доходов продукты не стоят вообще ничего.

Я предпочитаю сравнивать с европейскими странами с близким к Беларуси уровнем жизни — скажем, с Болгарией. Недвижимость в Болгарии стоит примерно столько же (при несравненно лучшем климате), одежда дешевле, еда дешевле, развлечения дешевле. В общем и целом — Беларусь это весьма недешевая для жизни страна.

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6. В Беларуси идеальная чистота!

И да, и нет. Это тоже из разряда туристических мифов о стране — когда турист не бывал нигде, далее центральных проспектов столицы. Да, действительно — в Беларуси достаточно чисто и народ старается не мусорить, но окраины городов выглядят несколько похуже, чем вылизанные центры.

По степени чистоты улиц Беларусь вполне себе среднеевропейская страна — в той же Варшаве или в том же Берлине я не видел чего-то "сверх-грязного", что отличало бы эти города от Минске — в целом всё выглядит примерно так же, окраины Минска будут даже погрязнее, чем окраины Берлина или Варшавы.

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7. В Беларуси — порядок!

Миф от украинцев, которые с какой-то неведомой мне упорностью продолжают считать Беларусь чуть ли не образцом "порядка", а нашего всенародно избранного руководителя — "крепким хозяйственником, который заботится о народе". Чтобы понять, насколько ошибочные эти представления — нужно попробовать здесь пожить хотя бы пару лет, попробовать позаниматься бизнесом или вообще начать что-то новое — вы столкнётесь с множеством проблем, препонов и запретов. В общем, как говорится — не стоит путать туризм с эмиграцией.

Вместе с тем, порядка в Беларуси действительно больше, чем например в той же России — но я связываю это не с личностью правителя, а со страной в целом — Беларусь достаточно компактная страна, и какие-то коррупционные схемы, кражи и т.д. здесь быстро становятся достоянием общественности.

Да и менталитет оказывает своё влияние — красть в Беларуси считается чем-то стыдным. Не знаю, откуда это пошло — может быть, всё дело в том, что на территории Беларуси не было лагерей ГУЛАГа и белорусы не впитали тюремную культуру как нечто своё интегральное и неотделимое. А может быть, своё влияние оказывает протестантизм — огромная часть активных белорусских верующих является именно протестантами. В конце-концов — причины могут быть разными, ясно одно — это идёт изнутри, а не от каких-то там "решений властей".

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8. В Беларуси — застывший совок!

И да и нет. С одной стороны, в Беларуси осталось множество площадей Ленинов и всяких там Свердловых — но на самом деле это чисто внешние атрибуты. Практически все современные молодые белорусы ориентированы на Европу и на жизнь по западным стандартам — все мои друзья и где-то половина минских знакомых имеет Шенген-визы и по много раз в год бывает в Евросоюзе — кто по делам, кто по учёбе, кто просто как турист — благо Евросоюз здесь совсем рядом. Европейские ценности принимаются большинством белорусов как что-то своё, близкое и понятное.

Экономика сейчас тоже полностью переориентируется на несовковые рельсы — развиваются IT-отрасли и совместные предприятия с западными странами и Китаем, ищутся альтернативные поставщики энергоресурсов и так далее.

Я не побоюсь этого слова, но в современной России и в Украине до 2014 года совка было намного больше, чем у нас — Россия выбрала неосовок своей современной идеологией, которая выражается в следующих тезисах — "нам никто не нужен, мы сами кого хочешь захватим!", "весь мир враги, а мы в нём Д'Артаньяны", "денег нет — но вы держитесь", а также "любите нас — или мы вас убъём!". И очень печально, что немалая часть российской молодёжи этот совок искренне поддерживает.

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Что касается Украины — то до 2014 года там процветал совок патерналистского типа с комплексом "младшего брата" — Россия нас должна содежрать и кормить, открывать у нас свои заводы и присылать время от времени войска НКВД Киркоровых и Аллегровых на концерты. В 2014 году после Евромайдана ситуация поменялась, но таких совков в Украине осталось ещё немало.

Что касается Беларуси — то совок здесь постепенно отмирает и заканчивается — он остался лишь в государственном официозе и двух десятках немощных пенсионеров, которые выходят 7 ноября постоять с красными флагами коммунистичских захватчиков на площадь Независимости (вот где, кстати, ирония). Ситуация у нас скорее напоминает не совок а-ля СССР, а совок а-ля соцлагерь вроде Венгрии или Польши — когда все всё понимают и ждут, когда это закончится.

Я уверен, что через полтора-два десятка лет Беларусь войдёт в Евросоюз — причём произойдёт это совершенно легко и естественно, и может быть даже быстрее, чем это произойдёт с Украиной.

Такие дела.

А что вы думаете про Беларусь? Какие ещё мифы о ней знаете?

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Источник
Источник:Facebook Максима Мировича
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