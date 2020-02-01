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1 февраля • обновлено в 21:54
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Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи

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Жена принца Гарри Меган Маркл нашла первую работу после отказа от королевских полномочий.

Как пишет Daily Mail, Маркл станет ведущей реалити-шоу на Netflix. Вероятнее всего, речь идет о канадском шоу "I Do, Redo".

Так, герцогиня будет помогать своей подруге-дизайнеру Джессике Малрони планировать вторую свадебную церемонию для пар, в которых первая была неудачной из-за трагедии.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

"Мы хотим существенно изменить жизнь наших пар, чьи первые свадьбы не состоялись так, как было запланировано из-за трагических обстоятельств", - заявила ведущая Малрони.

Издание пишет, что оплата за гостевую роль на канадском телевидении составляет 588 долларов в день. Будет ли Меган получать зарплату, пока неизвестно.

Маркл и Джессика Малруни

Маркл и Джессика Малруни

Отметим, что ранее Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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