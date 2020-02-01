Меган Маркл нашла первую работу после ухода из королевской семьи

Жена принца Гарри Меган Маркл нашла первую работу после отказа от королевских полномочий.

Как пишет Daily Mail, Маркл станет ведущей реалити-шоу на Netflix. Вероятнее всего, речь идет о канадском шоу "I Do, Redo".

Так, герцогиня будет помогать своей подруге-дизайнеру Джессике Малрони планировать вторую свадебную церемонию для пар, в которых первая была неудачной из-за трагедии.

Принц Гарри и Меган Маркл

"Мы хотим существенно изменить жизнь наших пар, чьи первые свадьбы не состоялись так, как было запланировано из-за трагических обстоятельств", - заявила ведущая Малрони.

Издание пишет, что оплата за гостевую роль на канадском телевидении составляет 588 долларов в день. Будет ли Меган получать зарплату, пока неизвестно.

Маркл и Джессика Малруни

Отметим, что ранее Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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