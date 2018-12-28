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''Медведев пошел против Путина'': Кремль уличили в расколе власти

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Введение Россией санкций против Украины свидетельствует о том, что премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев пошел наперекор президенту Владимиру Путину.

Ведь на большой ежегодной пресс-конференции лидер россиян заявлял, что надеется на восстановление хороших отношений с соседней страной через экономические связи. На разногласия политической элиты Российской Федерации обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Медведев и Путин

Медведев и Путин

"Газета.Ру"

"Такими шагами Дмитрий Анатольевич Медведев фактически пошел против воли, против слова президента России. Ведь не прошла еще неделя с его большой пресс-конференции. А именно там он сказал, что именно руководство Украины ограничивает экономические связи наших двух прекрасных стран. Более того, Путин рассчитывает, что именно экономика когда-то, в не очень обозримом или обозримом будущем, будет способствовать налаживанию отношений между двумя государствами. А что мы видим на практике? Это же фактически нож в спину", — отметил он.

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Таким образом, добавил журналист, Россия разрушила собственный миф о том, что именно Украина и ее руководство рвет экономические связи, мешает работе бизнесменов двух стран и вообще зарабатыванию денег.

Кроме того, Цимбалюк обратил внимание и на то, что версии представителей Кремля о причинах введения санкций против Украины отличаются не только от риторики Путина, но и существенно между собой.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Если Медведев объясняет, что он ввел санкции, чтобы поддержать Россию и россиян ,то его заместитель, министр финансов говорит, что это все реакция на так называемый Керченский инцидент. Это когда Россия напала на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря. Мало того, товарищ Силуанов даже размышляет, что и впредь Россия будет действовать так же. И тут возникает вопрос: неужели они не слушаются Путина? Или все таки царь хороший, а бояре-то плохие?" — резюмировал журналист.

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Шоу для россиян: украинцы высказались о расширении санкций Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • по словам Цимбалюка, появление фамилий экс-регионалов в санкционных списках России свидетельствует о том, что страна-агрессор сливает своих сторонников за ненадобностью. Это связанно с тем, что Кремль мечтает о полной оккупации Украины, а в таком сценарии ей больше не будут нужны пророссийские политики.

  • Напомним, 25 декабря в России расширили список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев объяснил такие меры необходимостью "защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

  • Под ограничительные меры РФ попали многие депутаты "Оппозиционного блока". С полным списком украинцев, против которых Москва ввела санкции, можно ознакомиться здесь.

Читайте все новости по теме "Санкции против украинских чиновников" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против украинских чиновников
Персоны
Владимир ПутинДмитрий МедведевРоман Цимбалюк
Место
Россия
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andrei andrei
andrei andrei
Хохлы, не сельтешите: все идет по плану!
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
ЧМО что-то сказало
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Это чучело протрезвело и новый высер выдало. Цимбалюк, езжай домой Родину защищать, а то привык бухать в московских пивных, за деньги получаемые от рос сми.
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