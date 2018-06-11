"Масква, наша родина": режиссер рассказала, как "русский мир" охватывает Европу

Активистку, вышедшую с плакатом в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова во время "Дня русской культуры" в литовском Вильнюсе, назвали такой же террористкой, как и Сенцов.

Об этом на своей странице в Facebook написала режиссер Лариса Артюгина, которая и вышла на акцию с плакатом #SaveOlegSentsov.

"Масква, наша родина Россия" звучало со сцены. Я подошла к охране и спросила организаторов. Пришла дама с бейджем и я ее попросила дать мне слово, после окончания концерта. Услышав, что я из Киева, она категорически отказала и поспешно исчезла", - рассказала Артюгина.

Лариса Артюгина www.facebook.com

После того, как она развернула плакат в центре поля перед сценой, чтобы не мешать зрителям смотреть концерт, к ней с толпы подошла женщина с таким комментарием: "И даже здесь вы, ненавижу!"

"Потом подтянулись две дамы в шляпках преклонного возраста. Они мне долго рассказывали, что Сенцов - террорист, потому что так сказал Путин. И что я даже не представляю, что это за убогая страна Литва. Какие мерзкие литовцы, которые прогинаются под всех, а не так, как русские, идут прямо и воюют", - поведала режиссер.

"День русской культуры" www.facebook.com

Под конец акции, как рассказала Артюгина, к ней подошла группа представителей "русской культуры", и "холенный наодеколоненный особь мужского пола в футболке с российским гербом" спросил: "А ты тоже террористка, как и Сенцов?"

"Немного денег и оружия вот этим "представителям русской культуры" от их президента Путина и Литва будет снова оккупирована", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован текст письма, которое Сенцов написал из российской тюрьмы.