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"Масква, наша родина": режиссер рассказала, как "русский мир" охватывает Европу

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Активистку, вышедшую с плакатом в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова во время "Дня русской культуры" в литовском Вильнюсе, назвали такой же террористкой, как и Сенцов.

Об этом на своей странице в Facebook написала режиссер Лариса Артюгина, которая и вышла на акцию с плакатом #SaveOlegSentsov.

"Масква, наша родина Россия" звучало со сцены. Я подошла к охране и спросила организаторов. Пришла дама с бейджем и я ее попросила дать мне слово, после окончания концерта. Услышав, что я из Киева, она категорически отказала и поспешно исчезла", - рассказала Артюгина.

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Лариса Артюгина

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После того, как она развернула плакат в центре поля перед сценой, чтобы не мешать зрителям смотреть концерт, к ней с толпы подошла женщина с таким комментарием: "И даже здесь вы, ненавижу!"

"Потом подтянулись две дамы в шляпках преклонного возраста. Они мне долго рассказывали, что Сенцов - террорист, потому что так сказал Путин. И что я даже не представляю, что это за убогая страна Литва. Какие мерзкие литовцы, которые прогинаются под всех, а не так, как русские, идут прямо и воюют", - поведала режиссер.

"День русской культуры"

www.facebook.com

Под конец акции, как рассказала Артюгина, к ней подошла группа представителей "русской культуры", и "холенный наодеколоненный особь мужского пола в футболке с российским гербом" спросил: "А ты тоже террористка, как и Сенцов?"

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"Немного денег и оружия вот этим "представителям русской культуры" от их президента Путина и Литва будет снова оккупирована", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован текст письма, которое Сенцов написал из российской тюрьмы.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
ЛитваВильнюс
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