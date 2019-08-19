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Макрон сделал больно своей жене на глазах у Путина: момент попал на видео

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Президент Франции Эммануэль Макрон случайно причинил физическую боль своей супруге Бриджит.

Момент произошел во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Марселе в понедельник, 19 августа.

Жена Макрона недавно вывихнула руку, но на официальное мероприятие вышла без лонгетки. Лидер Франции, видимо, забыл об этом, и взял ее под руку. Как видно на видео, женщине было больно - она сразу же схватилась за локоть и ушла в сторону.

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Российские пропагандисты решили пошутить по этому поводу: "Макрон так увлёкся президентом России, что, видимо, забыл об этом и взял жену под локоть. Это было больно".

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с Путиным Макрон неожиданно "прогнулся", назвав Россию "великой державой", с которой ЕС должен "реанимировать" отношения.

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Персоны
Бриджит Макрон Эммануэль Макрон Владимир Путин
Место
Франция Марсель
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