Макрон сделал больно своей жене на глазах у Путина: момент попал на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон случайно причинил физическую боль своей супруге Бриджит.

Момент произошел во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Марселе в понедельник, 19 августа.

Жена Макрона недавно вывихнула руку, но на официальное мероприятие вышла без лонгетки. Лидер Франции, видимо, забыл об этом, и взял ее под руку. Как видно на видео, женщине было больно - она сразу же схватилась за локоть и ушла в сторону.

Российские пропагандисты решили пошутить по этому поводу: "Макрон так увлёкся президентом России, что, видимо, забыл об этом и взял жену под локоть. Это было больно".

У Брижит Макрон вывихнута рука. Перед встречей с Путиным она сняла лонгетку.

Макрон так увлёкся президентом России, что, видимо, забыл об этом и взял жену под локоть. Это было больно pic.twitter.com/RQuVStrhJN — RT на русском (@RT_russian) August 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с Путиным Макрон неожиданно "прогнулся", назвав Россию "великой державой", с которой ЕС должен "реанимировать" отношения.

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