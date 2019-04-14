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Людей срочно эвакуировали: взрыв мощнейшей бомбы в Германии попал на видео

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Во Франкфурте (Германия) в воскресенье, 14 апреля, провели обезвреживание бомбы времен Второй мировой войны, взорвав ее под водой реки Майн.

Для этого правоохранители были вынуждены провести эвакуацию около 600 человек, сообщает издание Bild.

Как сообщается, американскую 250-килограммовую бомбу обнаружили спасатели во время обучения дайвингу еще 9 апреля. Специалисты решили, что самым безопасным будет взрыв снаряда под водой.

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Территорию у реки, которая на некоторое время была закрыта от гражданских и транспорта, после взрыва опять открыли.

Взрыв бомбы в Майне

Взрыв бомбы в Майне

Bild

Иллюстрация

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи раскрыли еще одну жуткую тайну Второй мировой войны.

С помощью рентгеновских снимков ученые выяснили, что немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 "убивал" своих пилотов.

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Тема
Вторая мировая война
Место
ГерманияФранкфурт-на-Майне
Теги
взрыввидео
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