Лукашенко снова созвонился с Путиным и передал послание для Меркель

Александр Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, во время телефонного разговора с Владимиром Путиным попросил его передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в белорусские дела.

Об этом заявила 19 августа пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Она рассказала, что Лукашенко сам не видит необходимости в разговоре с Меркель, считая, что "эффект от общения скорее будет отрицательным".

"Каким может быть от него (разговора – Авт.) эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", – сказала Эйсмонт.

Отметим, это уже четвертый разговор чиновников за время политического кризиса в Беларуси, образовавшегося после выборов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал звонки Лукашенко Путину и сообщил, что это "нормально".

"Это нормально, когда лидеры двух стран общаются, особенно в такой напряженной обстановке", – сказал Песков.

Напомним, накануне Меркель в телефонном разговоре обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси. Как рассказала пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, Меркель подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко 18 августа провел новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.

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