Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным в понедельник, 24 августа.

Лидеры стран обсудили ситуацию в Беларуси, а также возле ее западных границ, сообщили "Белта" в пресс-службе Лукашенко. Также президенты обсудили вопросы борьбы с коронавирусом.

"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городах Беларуси 23 августа прошли массовые акции протеста под названием "Марш новой Беларуси". В Минске на площади Независимости собралось более 200 тысяч человек. Главными требованиями протестующих были освобождение всех задержанных и политзаключенных, суд над виновными в пытках и убийствах, а также отставка Александра Лукашенко.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах.

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