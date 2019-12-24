Главная Новости
24 декабря • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Лукашенко пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на Беларусь

2.5т
Читать материал на украинском

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что если Россия будет пытаться нарушить суверенитет страны, то Запад и НАТО сочтут это за угрозу и будет война.

Об этом он рассказал в интервью "Эхо Москвы", аудиоверсия которого размещена на сайте радиостанции. По его словам, Россия каждый год прессует Беларусь, "завинчивая гайки".

Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Газета.ру

Новости
"Не разбежались, как Россия с Украиной!" Лукашенко публично подыграл Путину

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
Тег
НАТО
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
26
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Старый болван !Сильно нато помогло Украине?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ткачук Олег
Ткачук Олег
Лукашенко из любого интервью шоу устраивает.То у него Путин гайки завинчивает,то Трамп с Меркель.Все в мире только и мечтают как нарушить суверинитет Беларуси в лице батьки.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
sadyk alex
sadyk alex
батько тоже не хочет с москвои дружить.никто с неи не хочет дружить.что за страна такая!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги