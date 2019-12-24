Лукашенко пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на Беларусь

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что если Россия будет пытаться нарушить суверенитет страны, то Запад и НАТО сочтут это за угрозу и будет война.
Об этом он рассказал в интервью "Эхо Москвы", аудиоверсия которого размещена на сайте радиостанции. По его словам, Россия каждый год прессует Беларусь, "завинчивая гайки".
Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Газета.ру
"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы", – сказал Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство к 2022 году.
Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти России проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах.
По данным социологических исследований, количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.
Объединению России и Беларуси в союзное государство мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.
20 декабря Александр Лукашенко согласился с словами Владимира Путина о том, что с момента подписания договора о союзном государстве они не выполнили многие его пункты.
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