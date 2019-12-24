Лукашенко пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на Беларусь

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил, что если Россия будет пытаться нарушить суверенитет страны, то Запад и НАТО сочтут это за угрозу и будет война.

Об этом он рассказал в интервью "Эхо Москвы", аудиоверсия которого размещена на сайте радиостанции. По его словам, Россия каждый год прессует Беларусь, "завинчивая гайки".

Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Газета.ру

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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