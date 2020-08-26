Лукашенко потерял большинство. Можно сказать, убил его собственными руками, когда отдал команду о массовых арестах и издевательствах над задержанными. Итог: 6 тыс. арестованных на 10 дней и из них 450 избитых. Никакое хождение в народ по заводам уже не вернёт ему былое большинство. Символичное явление Лукашенко 23 августа из вертолёта в центре Минска в камуфляже и с автоматом окончательно добило его рейтинг. Хотели, чтобы всё было по-взрослому и впечатляло, а получилась живая и ходячая карикатура. Лукашенко стал карикатурой на себя и таки успешно двигается по пути к "Саше 3%".

Если у московских консультантов Лукашенко была задача опустить его рейтинг до 3%, то они явно справляются с ней после 9 августа на "отлично". До выборов эти 3% были лишь "братским" пожеланием Кремля, но после выборов они становятся реальностью. Сложно сказать, чего в этом больше – продуманных и выверенных действий по чёткому плану или российского менталитета из смеси имперских устремлений крупной автократии и фантасмагорий советского марксизма. Похоже, что план, как обычно был, у товарища Сталина всегда был план, но на практике все действовали тоже как обычно, – по наитию и по программам, загруженным в мозг ещё во времена учёбы в Высшей партийной школе. Поэтому и результаты выходят тоже как всегда: после "большого прорыва" с колхозами приходилось срочно писать статью "Головокружение от успехов" и принимать суровые постановления о перегибах на местах и искривлениях линии партии в местах прорыва.

И так во всём. Действительность на местах удивительно не стыковалась, уклонялась и искривлялась от научных планов в самой плановой экономике и самом лучшем советском общественном строе. Они так и прожили по отдельности все 70 лет – строй отдельно и действительность отдельно, пока ГКЧП в августе 1991 г. не стало финальной карикатурой на диктатуру пролетариата и общенародное советское государство вместе взятые. Теперь московские политтехнологи в его годовщину слепили из Лукашенко с автоматом пародию на ещё одно ГКЧП на зависть якутскому ваятелю фигур из говна.

Ваятели и материал под стать друг дружке. Лукашенко такой же совковый менеджер до кончиков ногтей и мозгов, как и его московские консультанты. Поэтому они и понимают друг друга с полуслова в этом партнёрстве и догадываются, когда начнётся "кидалово" с обеих сторон.

Кремль готовится "кинуть" Лукашенко как искривителя абсолютно правильной линии партии. "Кинуть" по старой схеме, обкатанной некогда в советских Венгрии, Польше и Чехословакии, а недавно в Абхазии, Приднестровье и так называемой "Южной Осетии". Время внесло коррективы в неё, – теперь снятый в Кремле плохой местный советский начальник может переплыть на лодке Днестр и уйти к молдаванам как комсомолец Женя Шевчук в 2017 г. Вариантов куда деть снятого лидера области стало больше, но схема от этого не изменилась: искривителя линии партии всё также заменяют её выпрямителем, назначенным в Кремле.

Искривителя Лукашенко тоже планируют заменить каким-нибудь выпрямителем, но в случае Беларуси у Кремля появилось несколько новых вводных. Из-за них московским технологам сложно работу работать по методу исторических аналогий, и они вынуждены гнать самый разный экспромт в смеси с пургой Пескова. Метод "Пурга от Пескова" и других говорящих голов Кремля впервые апробировали в связи со сбитым российской армией малоазийским самолётом. Если большевики давали всегда только одну версию событий и правильную, даже когда шили её "белыми нитками", то в 2014 г. Кремль апробировал "пургу" из разных версий в качестве "шумовой завесы" и ему понравилось. "Пургу" одобрили на самом высоком уровне и поставили на вооружение.

В случае Беларуси "пурга" включает массу взаимоисключающих версий, начиная от "всё пропало" Гиркина, вслед за Украиной мы теряем Беларусь из-за бездарей Кремля, и заканчивая заверениями другого московского имперца Максима Шевченко об "оранжевой революции", которую Кремль там уже сделал. Гиркин, переквалифицировавшийся из просто диверсанта в авторитетного эксперта по борьбе с революциями и восстаниями, может и достоин за это ордена Суворова, ещё одного карателя в авторитете, но как обычно далёк от реальности. Кремль в своё удовольствие продолжает использовать в тёмную идейного имперца Гиркина для разгона "пурги", поскольку ему не надо писать "темники" как другим. Достаточно лишь задать наводящий вопрос и Гиркина понесёт в нужном направлении не слабее Остапа Бендера.

В реальности Кремль мучительно пытается решить в Беларуси по указанной схеме две трудносовместимые задачи. Первая, это заставить Лукашенко мобилизовать вокруг себя всю местную пророссийскую партию. Вторая – довести его действия до абсурда, затем обвинить в искривлении линии и заменить её выпрямителем с белорусскими корнями. Гиркин уже намекает, что у него есть родственники в Беларуси и он готов убыть туда в командировку с отпуском, чтобы показать, как надо правильно подавлять революции и выпрямлять линию, но боится, что Лукашенко его арестует и выдаст в Гаагу. Выпросить его назад как "вагнеровцев" вряд ли сможет даже Путин. Даже если объявит, что Гиркин тоже агент СБУ, почему ему и позволили выйти из Славянска, и что при аресте у него нашли визитку Яроша.

Трудность решения обеих этих задач заключается как в самом Лукашенко, так и в менталитете и методах кремлёвских исполнителей. Если Тихановская – символ протеста, уведенный КГБ из рук ФСБ и переданный Литве, то Лукашенко уже 26 лет символ СССР и всего советского в Беларуси. По совместительству он ещё и символ России в Беларуси, где в отличие от Украины, не было и нет партии, аналогичной бывшей Партии регионов и её нынешнему осколку ОПЗЖ.

Лукашенко стал президентом на волне ностальгии по советской власти и прожил на этой волне 26 лет. Он стал её устоявшимся символом, а уволить из устоявшихся символов нельзя также, как нельзя уволить Ленина из символов коммунизма. Троцкого ещё можно было кое-как уволить из символов в СССР, поскольку за 10 лет он не устоялся, но уволить его для Запада не смогли даже Сталин с Берией. На Западе, и не только, троцкизм живёт и побеждает, как любили говорить о себе советские коммунисты.

Лукашенко уже такой же символ всего советского в Беларуси, как и её нынешний флаг. В этом качестве он не увольняем, в отличие от советских правителей Венгрии, Польши и Чехословакии. При этом Лукашенко ещё и символ реформированного советского строя в Беларуси – без коммунистов и без СССР. Зачем нужны коммунисты, если президент и вся власть правильные, и зачем нужен СССР с согласованием каждого чиха в Москве, если и без этого можно торговать и дружить. Лукашенко не просто вернул в Беларусь советский строй, а вернул его в реформированном виде и в том формате, в каком его хотели видеть в 1980-ые так называемые простые советские трудящиеся, которые были отнюдь не такими простыми, как их представляла себе советская элита.

По сути Лукашенко вернул Беларусь к модели Белоруской ССР между 1919 и 1922 г. с НЭП и до учреждения СССР, который заменили договором о "Союзном государстве". До учреждения СССР похожие договора с РСФСР имели советские Беларусь и Украина, а также Закавказская федерация, сшитая наспех 11 армией РСФСР в начале 1922 г.

Четверть века Беларуси Лукашенко показало: из этой модели ничего необыкновенного не получилось. Такая себе средненькая и посредственная коммунистическая автократия, во многом похожая на советскую Польшу. Но без идеологических и прочих заскоков как в Албании, Китае и СССР, поскольку Лукашенко отменил марксизм как государственную религию по просьбе не только трудящихся, но и элиты. Ни те, ни другие не хотели учить догматы этой веры и ковыряться в них под надзором профессоров-жрецов. Лукашенко пошёл на встречу пожеланиям трудящихся и бюрократии и освободил их от постижения глубин истмата и диамата. Коммунистическая религия стала таким же личным делом, как христианство и иудаизм.

Лукашенко по традиции многих автократий, особенно докоммунистических, стремился вообще отправить политику куда-то в параллельный мир вслед за религией. Из советского народного стишка "Нам солнца не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо, – работу давай", он удалил первую часть, а вторую возвёл в Абсолют. Лукашенко сделал так, как это сейчас рекламирует один из предвыборных бигбордов в Киеве. На нём изображены рабочие, кладущие асфальт, которые смотрят не столько на асфальт, как на менеджера в пиджаке в центре бигборда. Поверх всех их и асфальта надпись: "Нам не нужна политика, нам нужна работа".

Большинство белорусов тоже 26 лет назад решило, что им нужна только работа, а не политика, и проголосовало за Лукашенко, обещавшего политику отменить раз и навсегда и дать всем столько работы, что хватит до самой смерти. Семьдесят лет переделки людей в биороботов, которым ничего кроме работы и чуть-чуть секса с любовью от жизни не надо, таки дали себя знать. При этом по указанию партии на первом месте были самолёты, ну а девушки потом. Те, кто воспринимал всё это всерьёз, а не в духе парафраза: "Первым делом мы испортим самолёты, ну а девушек потом", голосовали за Лукашенко все 26 лет.

Удивительно, но марксисты и "левые" сначала критикуют буржуев за то, что те делают из людей придаток к станку и запрещают им лезть в политику, но когда сами становятся властью, то сразу отменяют политику и накладывают на людей ещё большее проклятие труда, чем бог наложил на Адама и Еву. В этом Маркса и коммунистов уличал ещё один из его зятьёв социалист Поль Лафарг, написавший брошюру "Освобождение от труда", где предлагал переложить всю работу на роботов. За это Маркс грязно обругал Лафарга анархистом, поскольку слово "фашист" ещё не придумали, а советские коммунисты в протестантской этике "Славим Господа трудом" сделали подмену и стали писать "Славим Родину трудом" и т.п.

Но за 26 лет число тех в Беларуси, кто во всё это верил сократилось по различным причинам. Кто-то разуверился, кто-то ушёл в мир иной, и обеспокоенный этим процессом Лукашенко реанимировал советский закон "О тунеядцах". Это оказалось его последней реанимацией "совка" и не столь удачной, как предыдущие. Теперь по данным профессора Соловья только 4% белорусов хочет назад в СССР. По факту Лукашенко дореанимировал советские нравы и порядки до такой степени, что они стали вызывать отвращение даже у тех белорусов, которые изначально их боготворили. Не удивительно, что Беларусь таки взорвалась, подобно тому, как в 1980-ом Польша взорвалась "Солидарностью" и другими революционными организациями. Отличия между нынешней Беларусью и той Польшей, разумеется, есть, но не принципиальные.

По советской традиции Москве положено обвинить Лукашенко в искривлении линии партии и уволить, хотя, какое тут искривление, всё по инструкции и даже с творческим подходом. Но уволить его нельзя, потому что – он символ, Беларусь – другое государство и ещё длинный перечень причин. Очень важная среди них: в Беларуси нет организованной москвофильской партии, хотя бы одной, а не двух, какими в Украине были регионалы и коммунисты. Лукашенко и коммунистов отформатировал до того состояния, что те просят у него только указаний, даже работы не требуют, а политику и вовсе отрицают как чуждое западное поветрие.

Так что у Кремля сейчас крайне сложные задачи: для Беларуси следует найти не просто начальника-выпрямителя линии, а целую партию таких выпрямителей. Надо определиться и с самой линией, а также куда и как её выпрямлять. Белорусская революция взвалила на Кремль такую уйму фундаментальных мировоззренческих и политических проблем, что там не знаю, с какой стороны за них браться и ничего кроме партии "Добрых русских людей" пока белорусам подсунуть не могут. Информационная "пурга" в адрес революции в Беларуси отчасти отражает и реальную мировоззренческую "пургу", царящую в головах российских элит тоже четверть века.

Мыслительной ломки Кремлю добавляет и то обстоятельство, что революция идёт не по инструкциям. Восставшим по инструкциям положено брать Бастилию, и в Москве ждали, когда в Минске будут штурмовать тюрьму, чтобы освободить политзаключенных. Протестующие вокруг тюрьмы походили, постояли, но не штурмовали, чем вызвали взрыв возмущения у московских "доброжелателей". Поскольку с тюрьмой не срослось, то стали ждать, что 23 августа будут штурмовать президентскую резиденцию, подобно взятию во Франции дворца Тюильри или Зимнего дворца в Петрограде. Но белорусы и тут накололи великороссов, – его не штурмовали и наряженный в военную форму Лукашенко почём зря кружил в вертолёте и обзывал демонстрантов "крысами". Эти "крысы", форма и автомат обошлись ему ещё в несколько потерянных процентов рейтинга.

С умыслом или без него, но московские консультанты прожигают рейтинг Лукашенко впустую и при этом возмущаются, что уже 15 день революции, а Бастилию никто почему-то не штурмует. Непорядок и не понятно, что делать, если Бастилию штурмом не берут, а всё готово к подавлению революции. В противостоянии между Белорусской революцией и Кремлём сейчас побеждает революция, а Лукашенко входит в то состояние, когда сможет уверенно проиграть даже сфальсифицированные выборы. Просадка у него рейтинга столь уже очевидна, что даже не спешат с инаугурацией, притом, что эта процедура полностью в руках самого Лукашенко. Не спешат, поскольку она вызовет новый взрыв протестов и ситуация станет ещё более неподконтрольной для его администрации. Законсервировать его на этом посту, подобно Мадуро, тоже нельзя по ряду причин, и Лукашенко остаётся лишь искать приемлемый вариант ухода, к чему он, похоже, уже психологически готов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.