Лукашенко поймали за танцами под "Ти ж мене підманула" в исполнении Повалий. Видео
Александр Лукашенко танцевал под Таисию Повалий.
Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал на балу выпускников учреждений высшего образования в Минске.
Как сообщает TUT.BY, на балу, среди прочих исполнителей, выступила украинская певица Таисия Повалий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На опубликованной записи Лукашенко танцует под украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".
Также на балу выпускников выступали Александр Солодуха, "Леприконсы" и Елена Ваенга.
Отметим, что именно с Повалий в 2018 году Лукашенко пел во время празднования Купалья в Александрии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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