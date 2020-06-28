Лукашенко поймали за танцами под "Ти ж мене підманула" в исполнении Повалий. Видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал на балу выпускников учреждений высшего образования в Минске.

Как сообщает TUT.BY, на балу, среди прочих исполнителей, выступила украинская певица Таисия Повалий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованной записи Лукашенко танцует под украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

Также на балу выпускников выступали Александр Солодуха, "Леприконсы" и Елена Ваенга.

Отметим, что именно с Повалий в 2018 году Лукашенко пел во время празднования Купалья в Александрии.

Как сообщал OBOZREVATEL: