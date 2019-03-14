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Ложь, фейки и провокации: в ЕС выступили с жестким заявлением по России

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Евро-средиземноморская комиссия (EuroMeSCo) аналитиков представила доклад об информационной войне России в контексте Ближнего Востока.

В документ описываются методы дезинформации, а также рекомендации по борьбе с ними. Отмечается, что информационная стратегия Москвы направлена на то, чтобы "запутать западную общественность, поссорить ее лидеров и посеять сомнения в том, что на самом деле произошло в Сирии", сообщает RT.

"Цель России — навязать российскую трактовку геополитической ситуации на Ближнем Востоке и выступить в качестве альтернативы Западу", — сказано в документе.

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Москва

Москва

По мнению аналитиков, методы, которые использует РФ, доказывают, что страна находится в состоянии войны. При этом, как отмечается, Москва "поддерживает конфронтацию в международных отношениях".

"По мнению Москвы, с окончанием холодной войны международные нормы не изменились и ключевыми факторами в отношениях между странами должны оставаться доминирование и конфликт", — сообщается в документе.

Среди главных инструментов Кремля указываются ложь, фейковые новости и подконтрольные СМИ.

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Аналитики призвали разоблачить "безразличие Москвы" к последствиям от действий в Сирии. По их мнению, важно показать обществу отличие западных методов борьбы с терроризмом от российских.

Кремлевская пропаганда ожидаемо подвергает сомнениям такие выводы и настаивает на том, что не стает на чью-то сторону в конфликте в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей конгресса США 12 марта приняла четыре резолюции, осуждающие политику Кремля. Среди них — документ, требующий от Национальной разведки США подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства России.

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Темы
Холодная война между Западом и Россиейроссийская пропаганда
Место
Россия
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