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4 сентября • обновлено в 17:55
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Литва готовится к атомной катастрофе из-за Беларуси: в чем причина

2.2т Читать материал на украинском

Вильнюс готовится к потенциальной катастрофе из-за неизбежного открытия атомной электростанции в 40 километрах по другую сторону границы с Беларусью.

Об этом пишет Bloomberg. После нескольких инцидентов во время строительства и попыток скрыть их, многие считают АЭС возле города Островец, которую строит Россия, опасной.

Литовские власти даже закупили йод в таблетках на 900 тысяч евро на случай утечки радиации в Беларуси. Также они проведут учения для проверки готовности к катастрофическим событиям.

Белорусская АЭС

Белорусская АЭС

belvpo.com

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"Все, что вы видели в сериале "Чернобыль", будет здесь: сирены, спасатели и вертолеты", – сказал председатель Совета общественной защиты Едгарас Геда. Его ведомство проводит учения.

"Люди до сих пор помнят Чернобыль. Много наших родственников включительно с моим дядей были отправлены на ликвидацию последствий. Поэтому у нас есть опыт из первых рук. Мы не собираемся рассуждать, произойдет ли катастрофа. Мы готовимся к ней", – добавил Геда.

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Напомним, Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ангела Меркель призвала Европейский союз не допустить атомной угрозы из Беларуси. По ее мнению, ЕС должен следить за безопасностью атомной электростанции.

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Место
Литва Вильнюс
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CARGO 100
CARGO 100
"Литовские власти даже закупили йод" ... Дурни, пусть закупают горилку и "Грохот" в Украине ...
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Вот ДБ. 900 тыс евро на ветер. А ведь могли бы галоперидол купить, он крышу слетевшую с шарниров реально на место поставит.
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