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Юлия Баттерслим
Юлия Баттерслим
Американский адвокат и правозащитник российского происхожденияВсе статьи автора

Лесенка дураков на ЧМ-2018

3.7т

Не про футбол, про детей. Спускаюсь в лобби отеля. Надо сказать, отель загудел задолго до начала матча. Повсюду снуют возбужденные, улыбчивые, изрядно выпившие иностранцы, преимущественно (но не только) хорватского происхождения. В лобби и прилегающем кафе работают телевизоры, много народу, смешение языков и оттенков кожи. На большом экране идут новости на России 1, предваряющие игру. Показывают репортаж о передаче мяча Путиным главе Катара - стране следующего ЧМ.

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Вдруг на весь зал веселый звонкий детский голос: "Лесенка дураков!!!"

Оборачиваюсь, на экране президент Катара, Инфантино (президент ФИФА с 26 февраля 2016 года - Ред.) и Путин. Не знала, что современным детям еще известно это выражение. Девочки на ресепшн побледнели и на секунду замерли.

К их радости, бОльшая часть присутствующих не понимала по-русски и спокойно продолжила веселиться. Мама стала что-то речитативно выговаривать нерадивому сыну, но сын же не виноват, ибо устами младенца сами знаете что.

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Автор
Юлия БаттерслимЮлия Баттерслим
Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Юлии Баттерслим
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не судите её строго, она же украинка. Ну а что ещё может украинская нация? Только гадить, ломать и взрывать.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Та ладно! Щас набегут мокши и станут утверждать: Устами младенца глаголит истина! И знаете, я не стану спорить. Я соглашусь.
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