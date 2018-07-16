Не про футбол, про детей. Спускаюсь в лобби отеля. Надо сказать, отель загудел задолго до начала матча. Повсюду снуют возбужденные, улыбчивые, изрядно выпившие иностранцы, преимущественно (но не только) хорватского происхождения. В лобби и прилегающем кафе работают телевизоры, много народу, смешение языков и оттенков кожи. На большом экране идут новости на России 1, предваряющие игру. Показывают репортаж о передаче мяча Путиным главе Катара - стране следующего ЧМ.

Вдруг на весь зал веселый звонкий детский голос: "Лесенка дураков!!!"

Оборачиваюсь, на экране президент Катара, Инфантино (президент ФИФА с 26 февраля 2016 года - Ред.) и Путин. Не знала, что современным детям еще известно это выражение. Девочки на ресепшн побледнели и на секунду замерли.

К их радости, бОльшая часть присутствующих не понимала по-русски и спокойно продолжила веселиться. Мама стала что-то речитативно выговаривать нерадивому сыну, но сын же не виноват, ибо устами младенца сами знаете что.