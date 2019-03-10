Кричали и молились: в США десятки пассажиров пострадали из-за ЧП с самолетом

Во время перелета из Стамбула (столица Турции) в Нью-Йорк (США) не менее 29 человек получили травмы при турбулентности.

Как передает NBC со ссылкой на местные власти, рейс выполняла компания Turkish Airlines. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Всего на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа. Сильная тряска началась, когда воздушное судно подлетало к международному аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

В результате несколько пассажиров получили ушибы и ссадины.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

На кадрах, которые были сняты на борту самолета и выложены в сеть, слышны крики и молитвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной части Колумбии в субботу, 9 марта, произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли как минимум 12 человек.

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