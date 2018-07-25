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ПолитикаЭкономика

Кремль подтвердил: Путин готовит референдум на Донбассе

3.1тЧитать новость на украинском

Во время двухсторонних переговоров в Хельсинки 16 июля президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп действительно обсуждали возможность проведения на оккупированной части Донбасса референдума.

Эту информацию в интервью "Известиям" подтвердил помощник главы Кремля по международным делам Юрий Ушаков.

"Это предложение обсуждалось, пока реакции нет", - заявил он.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Путин предложил Трампу обдумать предложение о проведении референдума на оккупированной части Донбасса "с целью положить конец военному конфликту на востоке Украины".

Украинская сторона отвергает данный сценарий.

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Темы
Российско-украинский конфликтПсевдореферендумы на юго-востоке УкраиныРеферендум в НідерландахОперация Объединенных сил на ДонбассеВстреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Простите, на всём Донбассе или той части, которую удалось оттяпать?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Чтоб положить конец военному конфликту, нужно чтоб козлорылые уроды вывели войска. Если тупорылым кацапам для этого еще и референдум нужен, так пусть хоть три проводят и вье*уют нах*й в свои мокшанские е*еня и местную вату на историческую родину заберают.
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