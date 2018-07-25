Кремль подтвердил: Путин готовит референдум на Донбассе

Во время двухсторонних переговоров в Хельсинки 16 июля президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп действительно обсуждали возможность проведения на оккупированной части Донбасса референдума.

Эту информацию в интервью "Известиям" подтвердил помощник главы Кремля по международным делам Юрий Ушаков.

"Это предложение обсуждалось, пока реакции нет", - заявил он.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Путин предложил Трампу обдумать предложение о проведении референдума на оккупированной части Донбасса "с целью положить конец военному конфликту на востоке Украины".

Украинская сторона отвергает данный сценарий.