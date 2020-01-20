Сингапур не выиграл в лотерею борьбу с коррупцией. 9 августа 1965 года Сигапур был исключен из Малайской Федерация за... тотальную коррупцию. У них был выбор - стать очередной нищей страной на карте мира или измениться. И они выбрали измениться. Думаете это было просто? Нет! Коррупционеров садили и казнили. Не только говорили, что надо делать, но и делали. В итоге страх наказания превысил желание взять взятку. И Сингапур стал примером жесткой и жестокой, но эффективной борьбы с коррупцией, хотя и не стал примером демократии. Страну спасли.

Немцам никто не подарил на Новый год порядок в стране. Они хотели так жить, прикладывали усилия для этого и наказывали тех, кто не хотел жить по закону. И если, кто-то бросал окурок на дорогу, то остальные указывают правонарушителю на то, что он не прав, а не уподобляются ему. Потому, что "Ordnung muss sein" - "Должен быть порядок". Этот принцип стал тем общественным договором, на котором строится все. В Германии не придумали ничего нового. Они просто выбрали этот образ жизни и берегут его. И все!

Эстония не нашла на дороге свои знаменитые достижения в е-управлении. Они просто захотели быть страной в которой можно проголосовать не выходя из дома или зарегистрировать фирму за 30 минут со счетом в банке. И упростили все процедуры переведя их в электронный вид с бумаг. Они прошли непростой путь трансформации формата государственного управления. Но они шли к своему выбору. И результат видит сегодня весь мир. В итоге, не имея изначально базовых преимуществ в виде добычи разнообразных полезных ископаемых или развитого производства, руководство Эстонии нашло вариант развития государства в котором экономика строится на технологиях и услугах. И все это идет с искренним патриотизм эстонцев. И это их вектор, от которого они не отклоняются.

Израилю не повезло с нефтью, климатом и соседями. Но изначально были цель и желание. Израиль воюет с первых дней своего существования. Более 70 лет. И развивается. Только в 2018 году в израильские стартапы вложили 6 млрд.$. А уже в 2019 году в 138 новых израильских стартапов вложили 21,7 млрд.$. Это все, что надо знать о тезисе, что в воюющую страну деньги не вложат. Руководство страны не рассказывает, что во время войны невозможно достичь роста ВВП, а стстемно привлекает инвестиции, создает рабочие места и работает над тем, чтобы Израиль стал богаче и сильнее, а граждане оставались патриотами и чтоб они чувствовали комфорт проживания. Просто евреи поняли, что это их страна, другой не будет и начали лепить из нее такую в которой хотелось бы им жить. Поэтому они пашут на свою страну, а не только произносят патриотические речи. И сажают всех, кто берет взятки несмотря на чины и связи. В итоге Израиль стал государство с которым считаются не только в регионе, но и во всем мире. Они выбрали цель и к ней шли все время.

Я часто слышу фразы "Вот у немцев порядок", "А в Сингапуре борются с коррупцией", "В Эстонии самое эффективное электронное управление", "Израиль воюет, привлекает инвестиции и создал из пустыни сад". И потом традиционно следует фраза "Нам так не жить. Но как у них-то получилось?" Не просто, но получилось.

Все это выбор людей. То, что мы так живем это наш выбор. Вернее выбор большинства. Хотели бы жить иначе, то жили бы. Не верите? Посмотрите на те же Германию, Сингапур, Эстонию и Израиль. И потом расскажите о том, что им просто повезло или дано свыше. Оправдывать себя просто. Сложнее измениться и изменить мир вокруг себя. Но раз у них получилось, то и у нас получится. Сразу после того, как жить по закону и в эффективной стране захочет большая часть населения Украины. Сразу после того, как избиратели перестанут оправдывать власть и прощать ей все глупости только на основании того, что именно они за нее проголосовали. И только после того, как критическое мышление и анализ станут неотъемлемой частью большинства украинцев. Не всех, но большинства. А иначе мы и дальше будем слышать о том, что нам не везет или что мы не способны. Мы способны. А везет тем, кто прикладывает максимум усилий. Вот с этого и начните. Каждый. И тогда Украина изменится. Не может не измениться. Не верите? Тогда вспомните те страны, которые я упоминал ранее. Мы ничем не хуже. Мы можем. И мы сделаем. Сразу, как повзрослеем. Взрослейте! Пора!

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