Коронавирусом заразились уже более 45 млн по всему миру: статистика на 30 октября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 30 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 45,3 млн человек. За минувший день выявлено 545 903 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту с начала пандемии.
Всего от болезни скончались 1,1 млн пациентов, а выздоровели – 32,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 91 тысяча, Индии – 49 тысяч и Франции – 47 тысяч.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 370 417 человек. Умерли 6868 пациентов, выздоровели – 151 632.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,2 млн), Индия (8 млн) и Бразилия (более 5,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 22-е место.
Министерство здравоохранения Украины отменило дополнительное тестирование на коронавирус для завершения амбулаторного лечения. Также обновлены критерии госпитализации.
Коронавирус мутировал, в результате чего по Европе распространился новый его новый штамм. К такому выводу пришли швейцарские и испанские ученые. По их данным, до 80% новых случаев заражения в Великобритании, 60% – в Ирландии и около 40% – во Франции вызваны уже новым штаммом.
В Греции частично вводят локдаун из-за распространения коронавируса. Речь идет о Салониках и еще двух регионах на севере страны.
Глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге назвал общенациональный карантин в странах крайним шагом. По его словам, он эффективный для сдерживания болезни, однако сильно бьет по экономике.
В Херсонской области подтверждено 184 новых случая заражения коронавирусом, сообщил глава ОГА Юрий Гусев. Всего в регионе заболели 3 800 человек, из которых 1 600 выздоровели и 83 скончались.