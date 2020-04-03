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3 апреля • обновлено в 05:43
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Коронавирус "ударил" второй волной: статистика по миру и Украине на 3 апреля. Постоянно обновляется

2.6т
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Коронавирус в мире перешагнул отметку в 1 млн зараженных и вернулся в Китай, где из-за второй волны пандемии снова ввели строгий карантин.

В Украине подтверждено уже 897 случаев заболевания. Лидирует Черновицкая область – там коронавирус нашли уже у 171 человека. При этом ряд городов и сел начали закрывать на въезд из-за критической ситуации с коронавирусом.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус "ударил" второй волной

Коронавирус "ударил" второй волной

Что важно знать об атаке коронавируса

  • Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 22 человека, вылечились – 19. В стране лабораторно подтверждены 897 случаев.

  • Во всем мире коронавирусом заразились более 1 млн 15 тыс. человек, умерли свыше 53 тысяч, более 212 тысяч вылечились.

  • С начала эпидемии COVID-19 в Италии скончались более 13 тысяч человек, однако тенденция пошла на спад.

  • США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге – там уже более 243 тысячи больных.

Коронавирус "ударил" второй волной: статистика по миру и Украине на 3 апреля. Постоянно обновляется
Коронавирус "ударил" второй волной: статистика по миру и Украине на 3 апреля. Постоянно обновляется

Главное за 3 апреля

01:41 – Президент США Дональд Трамп применил закон о производстве в военное время, чтобы в стране как можно быстрее могли выпускать аппараты искусственной вентиляции легких.

01:20 – Немецкие ученые предложили выдавать иммунные сертификаты людям, которые переболели коронавирусом COVID-19. Эту идею рассматривают и в Великобритании.

00:24 – Во Франции количество летальных случаев от COVID-19 достигло 5 387 человек (+1,355, из которых 471 за сутки и 884 неучтенные ранее).

Коронавирусом заразились более 1 млн человек: статистика по миру и Украине на 2 апреля. Постоянно обновляется

worldometers.info

00:19 – В Испании за сутки зафиксировано 961 новая смерть от коронавируса. Всего в стране умерли 10 348 человек.

Коронавирусом заразились более 1 млн человек: статистика по миру и Украине на 2 апреля. Постоянно обновляется

worldometers.info

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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